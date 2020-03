Ofrecen apoyo de salud mental a afectados por el COVID-19  

WHITE PLAINS.- The Westchester County Department of Community Mental Health (DCMH), junto con sus agencias asociadas, ofrecerá orientación y apoyo a los residentes del condado de Westchester, mientras hacen frente al impacto del coronavirus (COVID-19).

Los expertos consideraron que la crisis de salud precipitada por el COVID-19 podría tener un impacto duradero en la salud mental de las personas de Westchester.

Las personas pueden experimentar estrés, miedo, pena, depresión y ansiedad. El DCMH implementará servicios educativos y de apoyo a través de diversas formas de comunicación, incluida una línea de recursos telefónicos dedicada, redes sociales, grabaciones de video grabadas, líneas de chat, materiales impresos y enlaces a asesoramiento.

El DCMH se asociará con diferentes organizaciones y médicos privados para brindar varios servicios como American Foundation Suicide Prevention – Mid-Hudson Chapter, JED Foundation, Mental Health Association of Westchester, Mental Health Empowerment Project Mind, Body & Spirit Coalition of Westchester, My Sisters’ Place, National Association of Social Workers – Westchester Division, Nonprofit Westchester, Putnam/Northern Westchester BOCES, St. Vincent’s Crisis Prevention and Response Team, Southern Westchester BOCES Westchester Citizen Therapists Westchester Jewish Community Services, y el Westchester Putnam Peer Support Team.

SERVICIOS DE APOYO

* Línea de información, soporte y referencias de DCMH al 914-995-1900, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Además, pueden enviar un mensaje de texto a 914-461-7281.

* Equipo de respuesta y prevención de crisis de salud conductual (disponible para emergencias psiquiátricas).

* Servicios educativos y de apoyo continuos sobre temas como afrontar y abordar la ansiedad, criar a los hijos en este momento difícil y ejercicios de atención plena a través de varias telecomunicaciones.

* Respuesta psicológica a grupos específicos según sea necesario.

Soporte de igual a igual a través de la red de proveedores DCMH.

* Acceso a asesoramiento y otros servicios de apoyo a través de la red de proveedores y clínicos pro bono.

* Servicios y apoyos a poblaciones específicas, como padres, adolescentes, personas mayores, trabajadores de la salud, personal de primeros auxilios, comunidades LBGTQ y aquellos con condiciones preexistentes de salud mental o uso de sustancias.

* Programa de Asistencia al Empleado (EAP) para todos los empleados del Condado y municipios contratados/ Pueden llamar al 914-995-6070 o enviar un correo electrónico a pkj1@westchestergov.com.