NY, primer Estado en prohibir que ICE arreste a inmigrantes sin orden judicial

NUEVA YORK.- El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ya no puede arrestar a los inmigrantes indocumentados dentro de los juzgados de Nueva York a menos que tengan una orden firmada por un juez.

La Oficina de Administración de Tribunales del estado de Nueva York (OCA) firmó su nuevo cambio de reglas, el miércoles pasado, convirtiendo a Nueva York en el primer Estado en hacerlo.

Lucian Chalfen, director de información pública de la OCA, declaró que la agencia sintió que “sería un cambio apropiado en la política”, luego de la publicación de un informe de 80 páginas de más de 100 organizaciones la semana pasada que documentó cómo los arrestos de los juzgados de ICE impactan el sistema de justicia penal.

A medida que aumentaron los arrestos del ICE en los tribunales de Nueva York en los últimos dos años, los delitos denunciados por las víctimas inmigrantes indocumentadas y testigos dispuestos a declarar disminuyeron, según el informe.

“Nuestro objetivo ha sido, es y sigue siendo el funcionamiento seguro y eficiente del sistema judicial del estado”, comentó Chalfen.

“Impedir el acceso del público a nuestras instalaciones es antitético a nuestra misión”, agregó.

Los defensores dijeron que los arrestos de los juzgados de ICE asustan a los inmigrantes indocumentados que son víctimas de delitos, perpetradores o testigos fuera de los tribunales.

“No importa cuál sea su estado migratorio si el poder judicial no puede funcionar”, dijo Terry Lawson, director de la familia y unidad de inmigración de los Servicios Legales de El Bronx, parte de la ICE Out of Courts Coalition.

“Queríamos poder indicarles a los inmigrantes que nos importa el acceso a la justicia y poder ir a los tribunales y saber que un agente del ICE que está sentado a su lado no lo detendrá”, finalizó Lawson.