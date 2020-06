Nuevo estudio muestra cómo el uso de mascarillas disminuye la propagación del COVID-19

HARTFORD.– Algunas personas dirán que no, pero no hay nada comparable a una mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 en público cuando el distanciamiento social no es posible.

Aquí está la evidencia: Un estudio publicado esta semana en Health Affairs, una revista de salud revisada por expertos, encontró que las mascarillas previnieron entre 230 mil y 450 mil casos del COVID-19 hasta el 22 de mayo en 15 estados, incluyendo Connecticut y el Distrito de Columbia, que adoptaron órdenes de uso de mascarillas al inicio de la pandemia. La versión preliminar del estudio, “Community Use Of Face Masks And COVID-19: Evidence From A Natural Experiment Of State Mandates In The United States”, apareció en la revista el 16 de junio como un avance de su versión final aprobada.

El estudio evaluó bases de datos públicas y todas las órdenes estatales entre el 1 de abril y el 21 de mayo. La orden ejecutiva del gobernador Ned Lamont requería que los residentes de Connecticut usaran una mascarilla en público a partir del 20 de abril.

Los investigadores concluyeron que “el estudio proporciona evidencia de que los estados en los Estados Unidos que ordenaron el uso de mascarillas en público tuvieron una mayor disminución en las tasas diarias de aumento del COVID-19 luego de emitir estas órdenes en comparación con los estados que las emitieron”.

Utilizando un método estadístico llamado estudio de eventos, los investigadores encontraron una reducción en la propagación del COVID-19 al examinar los cambios diarios en las tasas de crecimiento del COVID-19 a nivel de condados en los 15 estados y el Distrito de Columbia.

Las reducciones que encontraron, en puntos porcentuales, durante los días inmediatamente posteriores a las órdenes ejecutivas se presentan a continuación:

1-5 días: 0.9 puntos porcentuales.

6-10 días: 1.1 puntos porcentuales.

11-15 días: 1.4 puntos porcentuales.

16-20 días: 1.7 puntos porcentuales.

21 días o más: 2.0 puntos porcentuales.

Los estimados, dijeron los investigadores, son significativos porque representan para el mismo período hasta el 19 por ciento de los efectos de otras medidas de distanciamiento social, como las ordenes de quedarse en casa y el cierre de escuelas, restaurantes, bares y lugares de entretenimiento. Sin embargo, dijeron que el número de casos potenciales evitados, hasta 450 mil, debe considerarse con cautela porque no había forma de medir el cumplimiento o la ejecución de la orden de usar mascarilla en cada estado.

Pero esto no cambia el consejo de los profesionales de la salud desde el inicio del COVID-19.

“Es tan importante como siempre lavarte las manos, usar una mascarilla y no tocarte la cara”, declaró Keith Grant, APRN, Jefe de enfermedades infecciosas de Hartford HealthCare. “Esas siguen siendo las maneras básicas para evitar la infección por el COVID-19”, agregó.

Para mayor información pueden llamar al 860-972-8100 o, sin cargo, 833-621-0600.

Además, pueden enviar un mensaje de texto al 31996 con la palabra COVID19 en el área del mensaje.