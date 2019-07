¿Nueva redada?: ICE comienza a arrestar inmigrantes en CT

El jefe de la policía manifestó que el arresto de un inmigrante, el lunes pasado, se dio en respuesta a la firme negativa del gobernador Ned Lamont de cooperar con el ICE y estaba destinado a enviar un mensaje

BRIDGEPORT.- El jefe de la policía declaró el arresto realizado por parte de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), el lunes pasado, estaba destinado a enviar un mensaje.

Las autoridades de la Ciudad informaron que el arresto ocurrió en North Washington Avenue, cerca de la River Street, alrededor de las 10:00 de la mañana.

En un video, de resolución borrosa, se pueden observar a un hombre arrestado por tres agentes, dos de los cuales parecen usar chalecos que dicen “Police – ICE”.

La policía de Bridgeport aclaró que sus oficiales no participaron en el arresto.

El alcalde Joe Ganim manifestó que el gobierno federal notificó a la ciudad el arresto, pero ofrecieron pocos detalles.

“Parece que el arresto se centró en un solo individuo, que por alguna razón se lo dejaron en manos de las autoridades federales como el ICE, pero el Departamento de Policía de Bridgeport no tuvo participación en esa detención”, comentó Ganim.

El arresto se produjo un día después de que el presidente Donald Trump dijera que las redadas de deportación en masa comenzaban en otros estados.

El abogado de inmigración, Felipe Berns, declaró que no cree que el incidente esté relacionado con las redadas planeadas por el presidente Donald Trump.

“Los oficiales de inmigración arrestan a alguien que está buscando, probablemente porque tiene algún tipo de antecedentes penales, y eso no es cualquier tipo de delito, es un delito grave, o bien tienen una orden de deportación pendiente”, declaró Berns.

Por su parte, el jefe de policía de Bridgeport, Armando Pérez, lo ve de manera diferente.

“Creo que este arresto fue en respuesta a la firme negativa del gobernador Ned Lamont de cooperar con el ICE y estaba destinado a enviar un mensaje”, señaló.

El senador Richard Blumenthal quiere que las preguntas claves sean respondidas en torno a este incidente.

“Queremos saber si este inmigrante tenía antecedentes penales, si su arresto fue parte de una redada más amplia y qué podemos esperar en el futuro a través de esos arrestos”, precisó Blumenthal.

Pérez precisó que los agentes del ICE solo vienen a Bridgeport “dos o tres veces al año y lo hacen cuando comienzan una redada”.

Los agentes federales no están obligados a notificar a las autoridades locales cuando se presentan a la Ciudad a arrestar a las personas de interés.