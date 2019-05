Nueva herramienta permite a adultos mayores ahorrar en sus gastos médicos

BRIDGEPORT.- Más del 95 por ciento de los adultos mayores pagan más de 5 mil dólares por año en gastos médicos, pero la herramienta gratuita Quick Medigap lo está cambiando.

De acuerdo con el informe, los deducibles y copagos podrían estar cubiertos por Medicare con un plan complementario. Estos planes especiales solo están disponibles para personas con códigos postales calificados en Connecticut.

Durante mucho tiempo, la única forma de conocer estos planes fue llamar a cada compañía de seguros individual en Connecticut, y luego tendría que decidir a partir de qué plan inscribirse. Esto significa llamar a docenas de compañías diferentes, según la web quickmedigap.com.

Ahora todo este trabajo no es necesario. Ahora los pacientes pueden ver todos los planes de suplementos de Medicare disponibles en un solo lugar en línea, y elegir por su cuenta en cuál inscribirse.

Según la web, uno de los primero pasos es comparar planes. “Mirando estudios recientes de suscriptores de Medicare en los Estados Unidos, simplemente no podíamos creer cuántas personas estaban pagando por un plan complementario de Medicare que no les proporcionó cobertura completa”, indicó la web.

“Con Quick Medigap, comparar planes es rápido. Con una red de las principales compañías de seguros y más de 124 mil agentes ayudando a los adultos mayores de Connecticut, ellos pueden ahorrar más dinero en sus gastos médicos”, agregó el sitio.

Los adultos mayores en los Estados Unidos no siempre se dan cuenta de que podrían estar ahorrando hasta el 100 por ciento por año en sus gastos médicos al inscribirse en un buen plan complementario de Medicare.

Esto se debe a que la información no ha estado disponible hasta ahora, y también a que muchas personas de la tercera edad son empujadas a los planes complementarios de Medicare que en realidad no brindan una buena cobertura.

“Afortunadamente, una gran cantidad de adultos mayores descubrieron cómo inscribirse en el plan correcto utilizando el servicio gratuito de Quick Medigap para encontrar el plan perfecto”, añadió el sitio.

“Quick Medigap es una fuente eficiente que intenta dar a los consumidores acceso a los planes complementarios de Medicare que tienen la cobertura más alta a los precios más bajos”, precisó el sitio.

Para ahorrar dinero con la herramienta gratuita Quick Medigap el primer paso es revise su código postal, responder a alguna información básica de salud y luego ver todos los planes y coberturas suplementarias de Medicare disponibles.

La herramienta está disponible en la web quickmedigap.com.