Nombran nuevo jefe de Departamento de Policía

STAMFORD.- El alcalde David Martin anunció el nombramiento de Chris Murtha, como el nuevo Jefe del Departamento de la Policía de esta ciudad.

Murtha anteriormente se desempeñó como jefe adjunto de la policía del condado de Prince George, en Maryland.

Murtha, en su carrera, ha trabajado con diversas comunidades, ha supervisado números de reducción de delitos de dos dígitos, ha dirigido una oficina de más de mil oficiales y siete distritos, fue responsable de la seguridad de casi un millón de residentes en 500 millas cuadradas, y administró un presupuesto de departamento de 360 millones de dólares, declaró Martin

“El departamento de policía de Stamford tiene la reputación de mantener a Stamford como la ciudad más segura del área de Nueva Inglaterra, mantener relaciones positivas con la comunidad y aprovechar proactivamente las nuevas técnicas y tecnologías para beneficiar a nuestra comunidad”, agregó el alcalde.

Según Martin, “la carrera de Murtha muestra que comparte los mismos valores que han hecho que nuestro Departamento de Policía sea tan exitoso, y que ha enfrentado los desafíos que la policía enfrenta todos los días. Creo que está heredando un Departamento excepcional, un personal increíble, y espero que el liderazgo de los hombres y mujeres que conforman el Departamento de Policía de Stamford genere grandes logros”.

La búsqueda del jefe de la policía de Stamford comenzó el 4 de enero pasado, un día después de que el jefe de la policía, Jonathan Fontneau anunció su retiro.

El alcalde formó un comité asesor integrado por líderes y activistas comunitarios y miembros de la administración del alcalde, entre ellos: el presidente de la Comisión de Policía, Tim Abbazia; el ex presidente de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Jack Bryant; el director de Seguridad Pública, Ted Jankowski; la directora ejecutiva de Building One Community (B1C), Catalina Horak; la profesional de recursos humanos, Constance Hubbard; el Director de Administración, Michael Handler y el ex presidente de la Junta de Representantes, Randy Skigen.

El comité contrató al Police Executive Research Forum para reunir una lista de más de 37 solicitantes calificados para su consideración, incluidos los candidatos internos del Departamento de Policía de Stamford.

Después de las discusiones y la investigación adicional, se seleccionaron 11 para las entrevistas que dieron como resultado cinco candidatos que fueron entrevistados por el comité, lo que finalmente dio como resultado una recomendación al alcalde para seleccionar al Jefe Murtha.