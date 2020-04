No recibirá el cheque de ayuda por el coronavirus si pertenece a uno de estos grupos sociales

El plan de estímulo económico prevé cheques de hasta mil 200 dólares para individuos y hasta 2 mil 400 para parejas, pero muchos ciudadanos se quedarán fuera.

WASHINGTON DC.- Millones de estadounidenses no recibirán los cheques prometidos bajo el tercer plan de estímulo económico acordado entre el Congreso y la Casa Blanca en marzo para mitigar el daño de la pandemia del coronavirus, con más de 400 mil contagios en Estados Unidos y casi 13 mil muertos.

El plan de estímulo económico de dos billones de dólares prevé cheques de hasta mil 200 dólares para individuos y hasta 2 mil 400 para parejas casadas, dependiendo de su nivel de ingresos salariales, pero muchos estadounidenses quedarán fuera de esas ayudas, entre ellos inmigrantes sin Seguro Social, una gran mayoría de universitarios, y ciertos adultos discapacitados.

Pero ¿por qué tantas lagunas? Parte se debe a la urgencia que enfrentó el Congreso para dar luz verde a un proyecto que dotara dinero cuanto antes a las economías más afectadas por el COVID-19.

Los legisladores se basaron en las declaraciones de impuestos para otorgar esos cheques, pese a muchas personas no las presentan.

Para aquellos que califican, el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) sólo enviará cheques a partir de mediados de abril a personas con número de Seguro Social y que han hecho sus declaraciones de impuestos en 2018 o 2019.

Si entra dentro de las siguientes categorías, no recibirá el esperado cheque:

Inmigrantes sin números de Seguro Social

No tiene que ser ciudadano estadounidense para recibir un pago. Pero sí necesita un número de Seguro Social válido.

De esta forma, los extranjeros amparados por los programas de Acción Diferida (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS), residentes, asilados político, refugiados o con visas de trabajo temporal tendrían acceso a este beneficio.

Sin embargo, las personas que declaran sus impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, en inglés) no podrán recibir cheques. La única excepción aplica para miembros de las Fuerzas Armadas.

El IRS creó la figura del ITIN, también un número con nueve dígitos, para asegurar que extranjeros que no tienen un número de Seguro Social, incluyendo indocumentados, pudiesen hacer sus declaraciones de impuestos.

Así, quedan fuera los extranjeros no residentes, los trabajadores temporales y los inmigrantes sin documentos legales.

Estudiantes universitarios y jóvenes de 17 años

Si alguien más lo reclama como dependiente en sus impuestos, no recibirá su propio cheque. Los padres recibirán un pago adicional de 500 dólares por cada menor de 17 años.

La mayoría de los jóvenes de 17 años, algunos adultos jóvenes y muchos de los aproximadamente 20 millones de estudiantes universitarios del país son declarados dependientes por sus padres, por lo que quedarán exentos.

“Así que no obtienes nada, y ellos no obtienen nada. Hay una gran brecha”, critica Susan Anderson, de Lubbock (Texas), madre de un joven de 19 años que vive en casa y uno de 23 años a punto de graduarse de la universidad.

Personas discapacitadas con padres que los reclaman como dependientes

Las personas que reciben beneficios por discapacidad de la Administración del Seguro Social o Asuntos de Veteranos son elegibles, pero no los adultos discapacitados con padres u otros familiares que los reclaman como dependientes en sus impuestos.

El hijo de Jennifer Irwin, Simon, de 21 años, vive en un centro de adultos discapacitados a una hora en automóvil desde su hogar en Delaware, pero como su madre lo reclama como dependiente en sus impuestos, no recibirá un cheque, un golpe que Irwin describió como “otro clavo en el ataúd”.

“El hecho de que no tenga menos de 17 años no significa que deba ser excluido del crédito que reciben los padres. Todavía es completamente dependiente. Todavía compro toda su ropa”, se queja Irwin. “Es desalentador. Es decir, bastante sufrimos ya con la situación”.

Bebés nacidos en 2020

El pago de 500 dólares por niño se basa en los impuestos de 2019, de forma que aquellos padres con hijos nacidos en el presente año no recibirán esa ayuda, aunque es probable que obtengan ese crédito el próximo año cuando presenten su declaración de impuestos correspondiente a 2020.

Craig Schoenberger y su esposa dieron la bienvenida a su primer hijo, Aaron, en febrero y se enfrentan a diario al aumento de los precios de productos como toallitas y pañales para bebés fruto de la pandemia.

“Él tiene un número de Seguro Social ahora. En alguna rama del gobierno, él existe. Pero supongo que en cuanto al paquete de estímulo, no existe”, condenó Schoenberger.

Empleados con altos salarios que perdieron su trabajo

Como los cheques se emitirán según el nivel salarial, los individuos con ingresos brutos ajustados entre 75 mil y 99 mil dólares y las familias con ingresos de entre 150 mil y 198 mil recibirían cantidades menores.

El tamaño de los pagos comienza a reducirse para aquellos que ganaron más de 75 mil dólares el año pasado.

Pero, ¿Qué pasa si excedió el límite en 2019 pero perdió su trabajo y en el presente año tiene un empleo con una menor remuneración? No recibirá un pago ahora, pero será acreditado cuando presente sus impuestos correspondientes a 2020, cuando el sistema se ponga al día tras el desajuste provocado por el COVID-19.

Personas mayores que viven con sus hijos

Los ciudadanos mayores con Seguro Social o que ganan por debajo del salario mínimo laboral son elegibles, con excepción de aquellos que son reclamados como dependientes en los impuestos de sus hijos u otros familiares.

Padres con custodia compartida

Algunos padres que no están casados y que tienen la custodia compartida de sus hijos se turnan cada año para reclamarlos en sus impuestos. Debido a que los pagos salen de su declaración de impuestos de 2019, quien tenga los años pares se quedará sin el pago estipulado en el plan de alivio económico.

Recientemente divorciado o separado

El proyecto de ley estipula parejas casadas que presentaron impuestos de forma conjunta con ingresos brutos ajustados de hasta 150,000 dólares anuales, recibirían cheques directos de 2,400, respectivamente, más 500 por cada hijo dependiente, incluso si se divorciaron recientemente.

Así, una familia promedio de cuatro miembros -dos padres y dos hijos-, recibiría hasta 3,400 dólares en cheques directos.

No todos los que presentaron impuestos conjuntamente con un cónyuge en 2019 siguen casados

Los fondos se depositarán en la cuenta bancaria que se utilizó para depositar su reembolso de impuestos más reciente, a menos que actualice su información de depósito directo con el IRS.

Personas que adeudan manutención infantil

La ley de estímulo pone en espera otras deudas que generalmente llevan a que se le embarguen los reembolsos derivados de sus impuestos, como préstamos estudiantiles vencidos o impuestos atrasados. Pero están eximidas aquellas que tienen que ver con manutención infantil por lo que si está retrasado en esos pagos no verá ese dinero.

Lydia Carloni relata que, a ella y a su compañero, Steve, les cortaron las horas debido al coronavirus y su pareja le debe la manutención de los hijos desde hace aproximadamente una década, pero la paga en cuotas semanales.

Al no recibir el pago completo del coronavirus significa que le faltará “una gran parte de mi renta”. “Me estoy preparando para pagar el alquiler de este mes. Ahora lo tengo. No lo tendré el mes que viene”. (Tomado de Telemundo).

