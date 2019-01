Niños hispanos, el blanco favorito de la comida chatarra

WASHINGTON DC (EFE).- Las compañías de comida rápida dirigen cada vez más publicidad de comida “no saludable” hacia los jóvenes y niños de minorías como los latinos y los afroamericanos, de acuerdo con un reporte divulgado hoy.

“Hemos visto que muchos de los anuncios de productos que no son saludables que se están transmitiendo por televisión están dirigidos exclusivamente hacia los consumidores hispanos y en especial a los más jóvenes”, dijo Rosalie Aguilar, coordinadora de proyectos de Salud América, una de las organizaciones que participó en el estudio.

La investigación, en la que participaron también el UConn Rudd Center for Food Policy and Obesity y Council on Black Health, encontró que las empresas de comida chatarra aumentaron 86 por ciento su inversión en anuncios colocados en espacios de programación dirigidos a menores afroamericanos y 82 por ciento hacia canales de televisión o programación en español en 2017.

“Los menores hispanos están viendo cada vez más anuncios de alimentos que no son saludables, en español y en inglés, como dulces, bebidas azucaradas y comida ‘chatarra'”, indicó la experta.

De acuerdo con el reporte, 8 de cada 10 dólares que se invierten en anuncios de televisión de comida rápida, dulces, bebidas azucaradas y meriendas poco saludables se dirigen a estos grupos.

En total, la industria alimenticia invirtió mil 100 millones de dólares en publicidad en 2017, asegura el reporte.

Aguilar señaló que, pese a que muchas de las compañías analizadas han desarrollado productos y opciones saludables para responder a las demandas del mercado, no están dirigiendo estos esfuerzos hacia grupos minoritarios como los hispanos y los afroamericanos.

“Estas compañías están aumentando su inversión en publicidad dirigida a menores latinos de sus productos menos saludables, y por el contrario están invirtiendo cero dólares en sus opciones más saludables como yogur, frutas o nueces. Estas compañías están al tanto de las consecuencias que tienen estas opciones en la comunidad latina y, aun así, son las que promueven”, aseveró.

De acuerdo con la investigación, el 20% de los anuncios dirigidos a los niños hispanos eran de dulces, mientras que aquellos que publicitaban productos con nueces o frutas, eran prácticamente nulos, representaban no más del 3 por ciento.

“Es una tendencia que definitivamente nos preocupa; que compañías como McDonald’s, Subway o Wendy’s y todas estas cadenas de comida rápida están dirigiendo sus campañas publicitarias a los menores hispanos pese a las promesas que han hecho anteriormente de que cambiarán sus campañas y que no dirigirán publicidad de productos no saludables hacia niños”, dijo Aguilar.

La investigación identificó a las compañías Mars, Nestlé, McDonald’s, General Mills y Yum!, que opera los restaurantes KFC, Taco Bell, Pizza Hut, como las que más dirigen sus campañas publicitarias hacia los menores hispanos.

Las compañías que destinaron más publicidad a los menores afroamericanos en 2017 fueron Kraft Heinz, General Mills, Hershey, PepsiCo y Yum!. La investigación destaca la necesidad de revertir esta tendencia para poder reducir el consumo de alimentos altos en azúcares, sal y grasas saturadas, que son en gran medida responsables por las altas tasas de obesidad infantil que afectan a los menores en Estados Unidos.

Las tasas de obesidad infantil entre los menores hispanos y afroamericanos son dos veces más altas que entre los menores blancos.

De acuerdo con cifras de los Centros de Control y Enfermedades (CDC), el 26 por ciento de los menores hispanos son obesos, mientras que la cifra es del 22 por ciento entre los afroamericanos, comparado con 14 por ciento entre los blancos.

“Parte de lo que recomendamos en el estudio, es que se eleve la edad a la que se puede dirigir publicidad de productos no saludables a menores, que por ahora existe el compromiso de no hacerlo con menores de 12 años o menos, y estamos pidiendo que se cambie a 14 años”, dijo Aguilar.