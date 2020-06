New Rochelle cancela fuegos artificiales para el 4 de julio

NEW ROCHELLE.- No habrá fuegos artificiales el 4 de julio en esta ciudad este año. La Ciudad canceló la exhibición de fuegos artificiales Spark the Sound debido a las preocupaciones de salud y seguridad, además de las restricciones continuas en las reuniones públicas debido al nuevo brote de coronavirus.

“Es decepcionante cancelar uno de nuestros eventos más queridos, pero el bienestar de nuestra comunidad es primordial”, declaró el comisionado de Parques de New Rochelle, Bill Zimmermann.

El anuncio sigue a la cancelación de la Serie de Conciertos de Verano 2020 en el Hudson Park Bandshell por el New Rochelle Council on the Arts.