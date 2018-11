Ned Lamont, elegido nuevo gobernador de CT

Congresistas y senadores federales demócratas de Connecticut fueron reelegidos en sus cargos

STAMFORD.- El demócrata Ned Lamont fue elegido como el nuevo gobernador de Connecticut al vencer por más de 20 mil votos a su opositor republicano Bob Stefanowski, en una carrera muy apretada, en el que hubo momentos que los dos candidatos estuvieron arriba por escaso margen de puntos porcentuales.

Al final del conteo, Lamont obtuvo el 48.6 por ciento de los votos, con 658 mil 721 marcas, mientras que Stefanosky alcanzó un 46.8 por ciento, con 634 mil 143 votos.

Con este resultado, el estado de Connecticut se une a las múltiples victorias que obtuvieron los demócratas a lo largo y ancho del país.

Stefanowski admitió su derrota frente al demócrata Lamont al declarar que “hace unos momentos, llamé a Ned Lamont para conceder la carrera de Gobernador y felicitarlo por una victoria tan reñida. Deseo que tanto Ned como el estado de Connecticut tengan éxito en estos próximos cuatro años”.

Stefanoski agregó que “si bien este no es el resultado que habríamos esperado, me alegro de haber podido atraer tanta atención a la carga fiscal en Connecticut. Piénselo: al comienzo de esta carrera, estábamos enfocados en reducir los impuestos, mientras que otros candidatos hablaban de aumentar los impuestos. Pudimos moldear la discusión de tal manera que los otros candidatos comenzaron lentamente a llegar a la misma conclusión en diversos grados”.

Por su parte, Lamont al declararse vencedor, expresó que “después de una larga campaña, él (Stefanoski) no podría haber sido más amable y yo no podría estar más agradecido. Espero trabajar con él, porque todos debemos unirnos, sin importar el partido político, para resolver los mayores desafíos de nuestro Estado”.

El demócrata agregó que “me siento humilde y quiero que cada residente sepa lo agradecido que estoy por este honor extraordinario. Trabajaré todos los días, con honestidad y consideración, para hacer avanzar a este Estado y ser un campeón para Connecticut”.

Stefanoski, comentó que “obtuve la mayoría de los votos de cualquier republicano en la historia de Connecticut, sin embargo, no fue suficiente para vencer en esta elección”, indicó Stefanowski.

La participación electoral superó la participación de 2014 y 2010.

Lamont lideró a Bridgeport, la ciudad más poblada del Estado, por 15 mil 931 votos, y a Hartford por 17 mil 238 votos, según los resultados no oficiales publicados en el sitio web de la Secretario del Estado en las horas previas al amanecer del miércoles pasado.

En New Haven, solo el 20 por ciento de los precintos había reportado resultados hasta las 9:00 de la mañana con Lamont con una ventaja de 6 mil 616 votos.

Susan Bysiewicz fue elegida vicegobernadora de Connecticut y acompañara en la gubernatura del Estado a Ned Lamont.

Congresistas federales demócratas son reelegidos

El Senador federal demócrata Chris Murphy fue reelegido en su cargo, al vencer al republicano Matthew Corey.

El demócrata obtuvo el 58.8 por ciento con 771 mil 282votos, mientras que Corey alcanzó el 40.1 por ciento, con 539 mil 891 marcas.

Por su parte, los representantes federales de Connecticut Joe Larson, Rosa DeLauro, Jim Himes y Joe Courtney, fueron reelectos en sus cargos, al vencer a sus rivales republicanos Jennifer Nye, el hispano Ángel Cadena, Harry Arora y Danny Postemski, respectivamente.

Asimismo, la demócrata Jahana Hayes será una nueva representante federal de Connecticut, al derrotar al hispano Manny Santos.

Jahana Hayes reemplazará a Elizabeth Esty y representará a Connecticut en Washington para la zona de Hartford.

Larson obtuvo el 63 por ciento de los votos, Courtney el 62.1 por ciento, Rosa DeLauro el 62 por ciento, Jim Himes el 60.9 por ciento y Hayes el 55.9 por ciento en sus victorias.

Demócratas siguen dominando Senado estatal

Para el senado estatal, por el distrito 23 de Stamford, el demócrata Carlo Leone fue reelegido con el 64 por ciento de los votos al derrotar a Jerry Bosak, que apenas alcanzó el 33 por ciento.

Siempre en Stamford, la demócrata Alexandra “Alex” Bergstein, con el 59.61 por ciento de los votos, obtuvo la victoria frente al republicano L. Scott Frantz.

Por su parte, el demócrata Bob Duff, en Norwalk, logró el triunfo para un término más en el Senado estatal con un 64 por ciento de los votos, al vencer al republicano Marc D’Amelio, que obtuvo un 31 por ciento.

En Bridgeport, los demócratas Marilyn Moore y Denis lograron derrotar en las elecciones generales y continuarán en el Senado Estatal.

En West Haven y New Haven, los demócratas Gary Winfield, y James Maroney, vencieron a sus opositores republicanos y alcanzaron una curul en el Senado estatal, al igual que Aili McKeen de East Haven.

Cámara de Representantes se pinta de “azul”

Los demócratas continuaron su racha de victorias en la Cámara de Representantes estatal.

En Stamford, David Michel, Matt Blumenthal, Daniel Fox, Caroline Simmons y Patricia Billie Miller lograron el triunfo en las urnas, mientras que en Norwalk, los demócratas Chris Perone, Travis Simms, Lucy Dathan, Stephanie Thomas derrotaron a sus opositores republicanos.

La única republicana en obtener la victoria fue Terrie Wood.