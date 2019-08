Mujer abre canal de YouTube tras incidente de madre que se desnudó en playa

Se identifica a sí misma como la persona que llamó a la policía para reportar el incidente

WESTPORT.- Una mujer que dice ser la persona que llamó a la policía para reportar a una madre en topless (mostrando sus senos) en Compo Beach, de esta ciudad, lanzó un canal de YouTube para contar su versión de la historia.

En un nuevo canal titulado “Shut Me UP”, la mujer, que no reveló su nombre pero se refirió a sí misma como la beach mom (madre de la playa), relató los momentos previos a su encuentro con la madre en topless, identificada como Anna Lee Halderman por la policía.

Varias declaraciones hechas por la mujer no son corroboradas por los informes policiales oficiales sobre el incidente ocurrido en julio pasado.

Según la mujer, al principio no se acercó a Halderman porque estaba en topless, pero estaba preocupada por un hombre con el que supuestamente estaba.

Por preocupación, la mujer dijo que finalmente habló con Halderman, pero Halderman no volvió a ponerse la parte superior de su bikini.

Luego, la mujer dijo que fue a hablar con un socorrista y, mientras estaba lejos, vio al hombre supuestamente acercarse a sus hijos. Más tarde, Halderman se acercó y expuso sus partes privadas a ella y a sus hijos, afirma.

“En este punto llamé a la policía porque ahora tengo un problema real”, dijo la mujer en su nuevo canal de Youtube.

Halderman luego sería arrestado y acusado de riesgo de lesiones a un menor y de rompimiento de la paz. Se enfrentó a las acusaciones ante un juez el 23 de agosto, y su caso continuará hasta el 23 de septiembre en la Corte Superior del estado en Norwalk.

Tras la noticia del incidente, la mujer que denunció el hecho dijo que se enfrentó a una reacción violenta en Facebook. Esto la empujó a comenzar su propio canal de YouTube para abordar y debatir varios temas de interés.

“Esto me llevó a poder comenzar mi show de debate. El tema de la próxima semana es…si las mujeres pueden mostrar sus senos en público”, finalizó la mujer en el video.