Muere primera persona a causa de los cigarrillos electrónicos en CT

Con este fallecimiento, ya son 18 las muertes por el vapeo a nivel nacional

NEW HAVEN.- Una persona de Connecticut murió de una enfermedad pulmonar causada por el vapeo, según el Departamento de Salud Pública del Estado.

Es la primera muerte relacionada con el vapeo reportada en Connecticut, lo que eleva el total nacional de muertes confirmadas a 18.

La identidad de la víctima no ha sido revelada. El paciente, que tenía entre 30 y 39 años de edad, murió esta semana mientras estaba hospitalizado por múltiples afecciones médicas, informó la agencia.

“Lamentablemente, uno de nuestros residentes con lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo ha fallecido. Nuestras oraciones están con la familia. Estamos trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) junto con los departamentos de salud de todo el país para averiguar cuáles son las causas específicas de estas lesiones para educar al público al proporcionar la información necesaria para mitigar el riesgo de enfermedad y muerte”, declaró la comisionada del Departamento de Salud Pública de Connecticut, Renée Coleman-Mitchell.

Además del paciente que falleció, seis personas más en Connecticut con lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo fueron informadas a la agencia la semana pasada, lo que eleva el total en el Estado a 25 casos.

Un paciente permanece en el hospital. Hay mil 80 casos confirmados y probables de lesión pulmonar asociados con el uso de cigarrillos electrónicos en 46 estados y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, según los CDC.

“A medida que una creciente ola de enfermedades relacionadas con el vapeo se está volviendo más frecuente en todo el país, me entristece saber que la tragedia ha golpeado aquí en casa, aquí en Connecticut”, declaró el gobernador Ned Lamont.

“Insistimos que las personas simplemente deben evitar estos productos por completo, y sobre todo evitar los productos que se compraron fuera de la calle o que han sido modificados de alguna manera. En la actualidad, se sabe muy poco en la comunidad médica sobre los efectos a largo plazo del vapeo. Trabajando con los expertos en salud pública, y en colaboración con nuestros estados vecinos, estamos en el proceso de desarrollar una respuesta integral y efectiva a lo que se está convirtiendo en una creciente crisis de salud pública. Insistimos que lo mejor para las personas es evitar los cigarrillos electrónicos y los productos de vapeo por completo”, agregó el Gobernador.

El martes pasado, el senador estatal Saud Anwar (D-South Windsor), un médico que se especializa en el tratamiento de la enfermedad pulmonar, envió una carta a Lamont pidiendo una acción ejecutiva para instituir una “prohibición de las ventas de los productos de vapeo y cigarrillos electrónicos durante los próximos cuatro meses, a la luz del riesgo inmediato para la salud pública”.

Anwar agregó que está particularmente preocupado por el atractivo de los productos de vapeo para los jóvenes.

“Los productos de Vaping se comercializan y venden en casi 8 mil sabores y vienen en diferentes tamaños, tipos y colores. Algunos se parecen a bolígrafos, pequeños dispositivos electrónicos como memorias USB y otros artículos cotidianos. Los productos a menudo son compactos y permiten un transporte y uso discretos, en el hogar, en los pasillos y baños de la escuela e incluso en las aulas. Debido a esto, estos productos potencialmente peligrosos se han vuelto extremadamente atractivos para nuestros jóvenes y se han convertido en los productos de tabaco más utilizados entre los estudiantes de secundaria y preparatoria”, alertó el funcionario.

La representante federal, Rosa DeLauro, calificó la noticia de la muerte como desgarradora y algo que se pudo haber evitado

“Durante años, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha abdicado de su responsabilidad reguladora al permitir que productos peligrosos de cigarrillos electrónicos permanezcan en el mercado sin ninguna revisión de sus efectos sobre la salud”, comentó DeLauro.

“Su trabajo es proteger la salud pública, y no hay mayor fracaso que las trágicas noticias como esta. La FDA necesita retirar estos productos del mercado de inmediato”, añadió la congresista federal.

La semana pasado entró en vigencia una nueva ley que elevó la edad para comprar productos de tabaco en el Estado a 21 años.

La cantidad de estudiantes de secundaria de Connecticut que usaron productos de cigarrillos electrónicos se duplicó al 14.7 por ciento en 2017, según un estudio publicado por el Departamento de Salud Pública del Estado.

“Con el creciente uso de cigarrillos electrónicos y productos de vapeo entre los jóvenes, estamos viendo una creciente crisis de salud pública y es hora de que la abordemos”, señaló Lamont durante sus comentarios sobre la nueva ley.

La semana pasada, Lamont se reunió con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para discutir un enfoque regional de las políticas relacionadas con la supervisión del vaporizador, así como el cannabis legal.

Los gobernadores hablaron sobre los enfoques para prohibir los productos de vapeo con sabor, a la luz del creciente número de muertes por enfermedades relacionadas con el vapeo.