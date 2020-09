Messi se queda en el Barcelona: “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida”

El argentino comunica su decisión ante los problemas legales para poder abandonar el club azulgrana

Se acabó el culebrón. Diez días de amenazar al club con un burofax anunciando su intención de rescindir unilateralmente su contrato, ha echado marcha atrás y ha decidido quedarse en la entidad azulgrana hasta el próximo 30 de junio. Aunque en las últimas horas, el futbolista, asesorado por su padre, ha tratado de buscar una solución pactada, se ha visto atado de pies y manos por las dudas legales que acompañan al redactado de la vinculación con el club y que podía llevarle ante los Tribunales. La decisión, que ya fue anunciada por el canal «TyC», muy próximo a la familia del futbolista, llegó en forma de video.

«Jamás iría a juicio contra el club de mi vida. Continuaré en Barcelona, no importa cuánto quiera irme», expuso en la entrevista a Goal en la que anunciaba que se quedaba.

Porque el argentino lleva todo el año diciéndole al presidente Bartomeu que se quiere ir: «Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires.»

Un año difícil en el que se ha sentido no solo, pero sí dolido: «me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca».

El canal «TyC» fue el que desveló que Messi había enviado un burofax el 25 de agosto a través de sus abogados del despacho Cuatrecasas. Ello provocó una cumbre anteayer con el Barcelona, en la que estuvo presente Jorge Messi, el abogado de la familia, Josep Maria Bartomeu y Javier Bordas. En ella, el Barça le mostró su deseo inamovible de no negociar un traspaso ni de dejarle ir gratis. Horas después llegaron informaciones cercanas a su entorno desde Argentina que aseguraban que «en un 90 por ciento de opciones» acabaría quedándose en el club azulgrana.

El comunicado de Messi llega poco después de que su padre quemara un último cartucho respondiendo a la Liga, que el domingo se había posicionado a favor del Barcelona y aseguraba que no le darían la baja federativa si no asumía su cláusula de rescisión. En un comunicado firmado por Jorge Messi, se limita a responder a la Liga, poniendo en duda que hayan interpretado bien el contrato del argentino. El padre del futbolista insiste en su interpretación inicial, por la que no hay cláusula de rescisión en el último año de contrato del futbolista. Sigue el pulso.

«Desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una “cláusula de rescisión” aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/20», explica el progenitor, que añade un segundo punto en el que cita literalmente un párrafo el contrato. «Ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6. del contrato firmado entre el club y el jugador: «Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-20». «Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5, no aplica en absoluto», añade Jorge Messi. En el comunicado, el padre del futbolista también lanza un dardo hacia Javier Tebas, cuando acusa a la Liga de una «obvia parcialidad por el rol que tal institución representa en defensa de los intereses de sus asociados (los clubs de fútbol)».

Hay que recordar que la Liga tomó partido a favor del Barcelona tras el burofax enviado por Messi en el que exigía la rescisión de contrato sin penalización alguna. Lo hizo el pasado domingo y confirmó que el contrato entre el argentino y el Barça seguía estando en vigor. «El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales», apuntó la patronal del fútbol español a través de en un comunicado. La Liga insistió en que no iba a dar la baja federativa a Messi sin que antes el argentino no abonara la cláusula de recisión de 700 millones de euros.

Pocos minutos después, era LaLiga la que respondía al comunicado: «Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto». En aquella fecha LaLiga aclaró que «el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una ‘cláusula de rescisión’ aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales».