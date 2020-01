Menores no acompañados se mudan a CT en números récord

Hubo 952 jóvenes, en su mayoría de América Central, que se unieron a los patrocinadores en el Estado el año pasado

NEW HAVEN.- Durante largas horas, Francisco, que entonces tenía 15 años, se sentó en la orilla del río Río Grande en México tratando de reunir el coraje para cruzarlo. Al otro lado del río estaban los Estados Unidos y la promesa de ver a su madre en Connecticut.

Era septiembre de 2018, y Francisco vio cómo otros cruzaban, pero no pudo unirse a ellos. El año anterior, observó impotente cómo su hermano mayor se ahogaba, arrastrado por la corriente en otro río en su país de origen, Guatemala.

Finalmente, notó un puente de ferrocarril en la distancia que cruzaba el río. Sería una larga caminata bajo el sol ardiente, pero era la única opción que veía por sí mismo. Despegó, esperando que las pistas ofrecieran una ruta segura.

Francisco, que no es su nombre real, es uno de los 952 menores no acompañados que fueron recogidos por las autoridades federales durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2019 y liberado en Connecticut a sus familiares, amigos u otros patrocinadores, según los datos federales.

Eso es casi el triple del año anterior, cuando había 332, y más del cuádruple en 2015, cuando 206 niños no acompañados llegaron al Estado.

El aumento porcentual en la llegada de menores no acompañados a Connecticut es más alto que el promedio nacional, que casi se duplicó en los últimos dos años.

La afluencia de niños inmigrantes no acompañados en Connecticut supera con creces a la mayoría de los estados

Gran parte de ese aumento en Connecticut y a nivel nacional es atribuible a niños como Francisco, que huyen de la violencia, la pobreza y otros problemas en países de América Central como Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Están escapando de una gran cantidad de violencia y experiencias horribles, ya sean relacionadas con las pandillas o problemas familiares. Por lo general, es una situación muy aterradora y potencialmente mortal”, declaró Patricia Marealle, abogada del Centro para la Defensa de los Niños, que ha ayudado a más de 200 de estos menores a navegar el proceso de inmigración.

“Vienen aquí por protección y luego están atrapados en este sistema legal que no es muy amigable”, agregó Marealle.

Los funcionarios federales de inmigración permitieron que Francisco se uniera a su madre, que se llama Camila en esta historia, a pesar de su estatus de indocumentada.

Marealle comentó que esto no es inusual, particularmente porque a la madre no se le ha ordenado irse y puede permanecer en los Estados Unidos en los próximos años.

El Centro para la Defensa de los Niños trabaja para que los niños reciban una visa de “Estatus Especial de Inmigrante Juvenil”, que es un camino hacia la ciudadanía, Marealle dijo que probablemente le tomaría a un niño de Guatemala unos cinco años obtener la visa, y probablemente otros cinco a siete años para obtener la ciudadanía.

Para obtener ese estatus, un joven debe probar varias condiciones, como que ha sido abandonado, abusado o descuidado por al menos uno de los padres, que él o ella sea menor de 21 años y no esté casado y que no le conviene regresar a su país de origen.

Marealle dijo que en cualquier momento el centro tiene un número de casos de 20 a 22 jóvenes en esta situación, con una lista de espera de hasta 25 ó 30 más esperando ayuda. El centro también ha capacitado a unos 40 abogados para que hagan el trabajo de forma gratuita.