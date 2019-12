Medidas enérgicas contra minoristas que venden cigarrillos ilegales

WHITE PLAINS.- El gobernador Andrew Cuomo anunció la novena propuesta de su agenda para 2020 y es la de tomar medidas enérgicas contra los minoristas que venden ilegalmente cigarrillos no gravados y otros productos de tabaco en el estado de Nueva York.

Según la propuesta del Gobernador, los minoristas que adquieran cigarrillos libres de impuestos de otros estados u otras fuentes y los vendan ilegalmente en Nueva York enfrentarían un posible cierre de sus negocios.

El Gobernador también propone fortalecer las sanciones y multas para los minoristas que venden productos de tabaco a personas menores de 21 años.

“Traficar cigarrillos no gravados y vender tabaco a personas menores de edad no solo no es ético, también es ilegal. Los cigarrillos se cobran miles de vidas cada año, y no haremos de la vista gorda a los minoristas que deliberadamente ignoran la ley solo para ganar dinero extra a expensas de la salud de los neoyorquinos. Con esta propuesta, las empresas sin escrúpulos enfrentarán fuertes multas o cierre en lugar de solo una palmada en la muñeca”, advirtió Cuomo.

Cuomo agregó que algunos minoristas sin escrúpulos persisten en el tráfico de cigarrillos baratos sin impuestos, una práctica que no solo socava los esfuerzos para reducir el tabaquismo, sino que también priva al Estado de ingresos esenciales para su uso en iniciativas de aplicación de la ley y salud pública. Además, coloca a los minoristas respetuosos de la ley en una desventaja competitiva significativa, al tiempo que dificulta que las localidades y el Estado regulen el precio de estos productos con el objetivo de disuadir a las personas de comprarlos, añadió el funcionario.

Según la propuesta del Gobernador, los minoristas individuales que se encuentren en posesión de estos productos libres de impuestos enfrentarán consecuencias, incluida la posibilidad de que se les exija cerrar sus negocios.

Las violaciones también conllevarían la revocación de sus licencias de venta minorista de licores, vinos o cervezas.

Actualmente, el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado está facultado para emitir multas a los minoristas que venden cigarrillos no gravados ilegalmente. Sin embargo, muchos de estos minoristas sin escrúpulos simplemente consideran que estas multas son un costo para hacer negocios y no cambian su comportamiento, se dio a conocer.

Según la propuesta del Gobernador, el Departamento de Impuestos y Finanzas estaría facultado para cerrar por completo a los minoristas infractores al revocar su autoridad para recaudar ventas minoristas y otros impuestos de los consumidores, un requisito previo necesario para operar cualquier negocio minorista en Nueva York.

En noviembre de 2019, la edad legal para comprar tabaco y productos de cigarrillos electrónicos aumentó a 21 años, lo que desanimó aún más a los jóvenes a acceder al tabaco.

Actualmente, las multas mínimas por vender productos de tabaco a personas menores de 21 años son de 300 dólares.

De acuerdo con la propuesta del Gobernador, esa multa mínima aumentaría a mil dólares y los minoristas con delitos reiterados perderían su registro por un año en lugar de seis meses.

Por orden del gobernador, el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado ya ha triplicado el número de inspecciones regulatorias de minoristas autorizados para vender productos de tabaco.

Se conoció que el gobernador Cuomo ha tomado medidas sin precedentes para garantizar la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos al combatir el uso de productos nocivos de tabaco y nicotina.

En 2017, el Gobernador Cuomo amplió la Clean Indoor Air Act para prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en casi todos los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores y al público del dañino humo de tabaco de segunda mano y los aerosoles de vaporización.

En 2019, se exigió a los minoristas que venden nicotina liquida que se registraran en el Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF).

Un impuesto de ventas del 20 por ciento sobre la nicotina liquida entrará en vigencia el 1º de enero.