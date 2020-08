Más de cien distritos escolares de NY no han presentado sus planes para aprendizaje en persona

NUEVA YORK.- Con el año académico acercándose rápidamente, algunos distritos escolares de Nueva York aún no han presentado sus planes de reapertura para el aprendizaje en persona, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y los maestros.

Antes de la reapertura, los 749 distritos escolares de Nueva York tuvieron que presentar su plan de reapertura que incluye orientación sobre cómo planean manejar el potencial aprendizaje remoto, pruebas y rastreo de contactos para maestros y estudiantes.

Sin embargo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló que 107 distritos escolares no han presentado sus planes para que el Estado los revise y, si no lo hacen, no se les permitirá reabrir el próximo mes.

La nueva fecha límite se fijó para el viernes 14 de agosto para que los distritos presenten y modifiquen los planes de reapertura.

“No entiendo cómo no presentaron un plan. Si no presentan un plan para este viernes, no podrán abrir”, indicó el gobernador Andrew Cuomo.

Las escuelas también debían completar de tres a cinco sesiones públicas con los padres y maestros y publicar sus planes de aprendizaje remoto, pruebas y rastreo en su sitio web antes del viernes 2 de agosto para cumplir con los estándares establecidos por el Estado.

Cuomo indicó que “el árbitro principal sobre si un distrito escolar tiene un plan inteligente para reabrir y si la gente tiene confianza en el plan de ese distrito: serán los padres y los maestros, y eso requiere discusión, se necesita un dialogo”.

El gobernador reiteró que, en última instancia, dependerá de los padres determinar si deciden o no enviar a sus hijos de regreso al aula si los distritos reabren en el otoño.

“Los padres no tienen que enviar a su hijo si no lo consideran seguro. Los padres son responsables de la salud y seguridad del niño y no van a enviar al niño si no creen que el plan tenga sentido”, precisó Cuomo.

“Un maestro no volverá al aula si cree que el aula no es segura, y eso es correcto. El distrito escolar tiene que tener ese diálogo antes del 21 para cumplir plenamente con nuestras reglas”, sentenció Cuomo.

El condado de Westchester es uno de los distritos que ya presentó su plan para el aprendizaje en persona al estado de Nueva York.