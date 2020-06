Más de 30 esculturas adornarán el centro este verano

STAMFORD.- Este verano se colocarán 35 esculturas en todo el centro de Stamford, como parte de una exhibición de esculturas al aire libre.

La exposición del Stamford Downtown Special Service District presentará esculturas de seis artistas regionales: Gilbert Boro, Barry Gunderson, Lorann Jacobs, David Millen, Morris Norvin y Emily Teall.

Las esculturas aparecerán en las calles y en los parques del centro de la Ciudad hasta septiembre.

Los organizadores ofrecerán Otocast, un recorrido de audio gratuito con un mapa interactivo, fotos de esculturas, narraciones de artistas e información sobre los restaurantes del centro.

Los participantes pueden hacer un recorrido desde su hogar o en el centro descargando Otocast desde la aplicación Apple o Google Play Stores y elegir Stamford CT, para acceder al recorrido.

Los organizadores pidieron que los participantes continúen practicando el distanciamiento social y usen una máscara mientras disfrutan de la exhibición de arte.

Los patrocinadores incluyen The Cingari Family, Reckson, RXR Realty & LRC Construction, Andrew and Michael Whittingham & Families, First County Bank, NBCUniversal, One Stamford Realty, The Campus, 1937 West Main Street, True North Stamford, Highgrove, United Realty, Inc, The Palace, 95.9 The Fox, Star 99.9, WEBE 108, Stamford Advocate y Happyhaha.com.

Para obtener más información sobre la exposición y para ver un mapa de las ubicaciones de las esculturas www.stamford-downtown.com.