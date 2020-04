Más de 26 millones de trabajadores han solicitado beneficios de desempleo

WASHINGTON DC.- Más de 4.4 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios de desempleo en el país la semana pasada, mostrando que los recortes de empleo se intensificaron en una economía que sigue en gran parte cerrada.

Alrededor de 26 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en las cinco semanas desde que el brote de coronavirus comenzó en los Estados Unidos, obligando a millones de empleadores a cerrar sus puertas.

En el estado de New York el número de trabajadores desempleados que solicitaron beneficios la semana pasada fue de 205 mil, con lo que la suma total para el Estado durante las cinco semanas de la crisis pasa de 1.4 millones.

Aproximadamente uno de cada seis trabajadores ha perdido su empleo en las últimas cinco semanas, con mucho la peor serie de despidos registrada. Los economistas han pronosticado que la tasa de desempleo para abril podría llegar hasta el 20 por ciento.

La enorme magnitud de los recortes de empleo ha sumido a la economía estadounidense en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30.

Algunos economistas dicen que la producción de la nación podría reducirse en el doble de lo que se redujo durante la Gran Recesión, que terminó en 2009.

Las dolorosas consecuencias económicas de los cierres relacionados con el virus han provocado protestas airadas en varias capitales de estado por parte de las multitudes que insisten en que se permita la reapertura de las empresas. El informe del jueves, que muestra que el ritmo de los despidos sigue siendo inmenso, podría aumentar las demandas de reapertura.

Algunos gobernadores han comenzado a suavizar las restricciones a pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias de que podría ser demasiado pronto para hacerlo sin causar nuevas infecciones. En Georgia, los gimnasios, las peluquerías y los bolos pueden reabrir el viernes. Texas ha reabierto sus parques estatales.

Sin embargo, esas reaperturas dispersas no llevarán a muchas contrataciones, especialmente el público es demasiado cauteloso para dejar sus hogares. La mayoría de la gente dice estar a favor de las órdenes de quedarse en casa, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs y creen que no será seguro levantar las pautas de distanciamiento social a corto plazo. Y es probable que se produzcan más despidos en muchas pequeñas empresas que han intentado pero no han recibido préstamos de un programa de ayuda federal.

El número de personas que reciben beneficios de desempleo ha alcanzado un récord de 16 millones, superando el récord anterior de 12 millones establecido en 2010, justo después de que terminara la recesión de 2008-2009. Esta cifra refleja las personas que han logrado navegar por los sistemas de solicitud en línea o por teléfono en sus estados, que han sido aprobadas para recibir beneficios y que en realidad están recibiendo cheques.

Los inmigrantes indocumentados desempleados no son contados en estas cifras de los que han obtenido o solicitado beneficios de desempleo ya que por su estatus migratorio los estados no les dan tal beneficio.

En algunos estados, muchos trabajadores despedidos se han encontrado con obstáculos al tratar de presentar solicitudes de beneficios. Entre ellos se encuentran millones de trabajadores independientes, contratistas, trabajadores temporales y autónomos, una categoría de trabajadores que ahora tienen derecho a recibir prestaciones de desempleo por primera vez.

“Esto ha sido un golpe realmente devastador para muchas familias y pequeñas empresas”, dijo Aaron Sojourner, economista laboral de la Universidad de Minnesota. “Está más allá de su control y no es culpa suya.”

