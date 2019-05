Más de 2 mil se reúnen para decir “No a los peajes”

HARTFORD.- Cantando mensajes como “Save Our State” (Salvemos nuestro Estado) y “No Tolls” (No a los peajes), una multitud estimada en 2 mil 100 personas se reunió en el Capitolio, el sábado pasado, para protestar por una propuesta para instalar peajes electrónicos en las cuatro principales carreteras en Connecticut.

La manifestación organizada por el grupo No Tolls CT, quienes estuvieron acompañados por varios legisladores republicanos que también rechazan la propuesta.

La Asamblea General de Connecticut debatirá uno de los proyectos de ley sobre los peajes la próxima semana, a medida que avanza hacia la fecha límite del cierre de la sesión legislativa el 5 de junio.

La representante estatal Laura Devlin, republicana por Fairfield, que es la republicana de mayor rango en el Comité de Transporte, dijo que aún no se ha presentado una legislación para debate en la Cámara de Representantes o en el Senado debido a la oposición vocal que han creado la propuesta.

Devlin indicó que durante la fase de audiencia pública, recibieron más de 7 mil testimonios que “rompieron el sistema”.

Además, se hicieron 650 llamadas al Comité de Transporte antes de la votación de los proyectos de ley y solo “ocho de ellos estaban a favor de los peajes”, dijo Devlin.

Por su parte, el senador Henri Martin, republicano por Bristol, dijo que el mitin le recordó el año 1991, cuando cerca de 40 mil acudieron al Capitolio estatal para protestar por la creación del impuesto estatal sobre la renta.

“Al igual que el impuesto sobre la renta, los peajes tendrán un efecto dramático en los residentes de Connecticut en las próximas décadas”, señaló Martin.

El presidente de la Cámara de Representantes, Joe Aresimowicz (D-Berlín), quien sí apoya la propuesta, dijo en una entrevista telefónica que aprecia a las personas que fueron al Capitolio para expresar su opinión, sin embargo, 2 mil 100 en un mitin no suficiente para que cambie de opinión con respecto al tema.

“Nuestras necesidades son mucho más apremiantes de lo que la gente en la manifestación entiende, tenemos que ser responsables del Estado:, comentó Aresimowicz.

Al mismo tiempo, Aresimowicz dijo que no están equivocados en algunas cosas sobre el proyecto de ley.

Explicó que está de acuerdo en que las pensiones no deben pagarse a través del Fondo Especial de Transporte, pero así ha sido desde que se inició el fondo en la década de 1980.

Lo recaudado en los peajes electrónicos iría al Fondo Especial de Transporte.

Colleen Flanagan Johnson, asesora principal del gobernador Ned Lamont, dijo que no hay duda de que el sistema de transporte de Connecticut es un desastre.

“Nos clasificamos como los últimos lugares en la nación por la condición de nuestra infraestructura, pero pienso las personas que asistieron a la manifestación no están rechazando los peajes en sí”, precisó Flanagan Johnson. “Ellos están diciendo sí a un préstamo excesivo con la tarjeta de crédito ya máxima del Estado. Están diciendo sí a las generaciones futuras en este Estado con una deuda que no podemos pagar y están diciendo sí a una política fiscal insostenible e imprudente”, argumentó la asesora principal del Gobernador.

El Reverendo Carl McCluster de la Iglesia Bautista Shiloh en Bridgeport declaró que los peajes perjudicarán a la clase media y la clase trabajadora de Connecticut.

“Impactará negativamente el sustento de toda nuestra comunidad

y perjudicará a las personas de bajos recursos de manera desproporcionada”, señaló McCluster.

Afirmó que Connecticut se convertirá en el estacionamiento más grande del mundo si se promulgan peajes.