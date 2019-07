Maratón musical “Unidos por Dayanne”

La comunidad se unirá para ayudar a la madre Dayanne Muñoz sufrió un embarazo complicado al tener un tumor en uno de sus ovarios y dar a luz prematuramente a su bebé Jacob Matias

STAMFORD.- Con el fin de ayudar a la madre guatemalteca Dayanne Muñoz, quien sufrió un embarazo complicado al tener un tumor en uno de sus ovarios y dar a luz prematuramente a su bebé Jacob Matías, se llevará a cabo, el domingo 14 de julio, de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde, en Las Palmas Night Club, en Atlantic Street, una maratón musical llamada “Unidos por Dayanne”.

De acuerdo con los organizadores, los fondos recaudados serán para ayudar a Dayanne.

La comunidad podrá disfrutar de la presentación de los cantantes Brayan Amaya, Nilo Lauz, Sandra Reyes, Alicia Flores, Nancy Díaz, Mario Cersa y Alberto Alarcon, además de los reggaetoneros Big Demon y Draku.

Asimismo, habrá una presentación de baile folklórico por parte del “Grupo Folklórico Quetzal” y el “Grupo de Danza Folklórica Guatemalteca”.

Según los promotores, habrá venta de comida guatemalteca, antojitos, empanadas, tacos, tostadas, flans, carne guisada, pollo, entre otros platillos.

Historia de Dayanne

La madre Dayanne Muñoz relató que “en un abrir y cerrar de ojos me ocurrió todo. Recuerdo que estaba sentada el sillón, aquí en mi casa y de repente ya no pude levantarme, mi cuerpo estaba debilitado. Antes de eso, había ido a hacerme un chequeo físico y ahí me dijeron que tenía cuatro meses de embarazo, situación que me sorprendió mucho porque no era algo que estaba en nuestros planes y no sentía ningún síntoma de embarazo”.

Muñoz manifestó que “debido a eso me mandaron al hospital a hacerme un chequeo más profundo y ahí me dijeron que en el ovario derecho tenía una masa y que probablemente esa masa era cancerígena. Me dijeron que regresara al hospital dentro de dos semanas y en ese tiempo mi estómago ya estaba más grande. El doctor me dijo que me tenían que internar porque el tumor estaba creciendo. El tumor estaba despidiendo un líquido que estaba haciendo que mi estómago me creciera, que pareciera que daba la impresión que tener trillizos de tan grande que era”.

Dayanne agregó que “en el hospital de Norwalk estuve internada aproximadamente dos semanas y fue cuando me dijeron que lastimosamente el tumor que tenía en el ovario era cancerígeno y que estaba creciendo y eventualmente eso le iba a traer consecuencias al bebé. Ellos me sugirieron que yo abortara, que era la mejor opción, pero por mi moral porque yo he sido siempre creyente de Dios, no pude hacerlo. Un aborto a los cuatro meses de embarazo implicaría que me sacaran al bebé en pedacitos y como madre que soy no podía hacerme a la idea de hacer eso”.

La hispana declaró que “les dije que me iba a atener a los riesgos que podía correr e iba a seguir con el embarazo. Entonces me empezaron a inyectar morfina para el dolor y en el hospital de Norwalk me dijeron que tanto mi vida como la del bebé estaban en riesgo. En el hospital no tenían el equipo apropiado para tener a mi bebé en caso que se me viniera antes, entonces me trasladaron al hospital de New Haven y ahí estuve casi mes y medio. A mediados de mayo me iban a dar de alta y ya cuando iba a salir me preguntó la enfermera que si yo estaba dispuesta a someterme a una operación para que me removieran el tumor y yo les dije que sí, y que le iba a consultar a diferentes cirujanos para ver si alguien quería tomar ese riesgo de operarme y hubieron varios cirujanos que dijeron que no, porque que era muy arriesgado operarme con el gran tumor y el bebé”.

Añadió que “Pese a eso, el doctor que me estaba revisando le dijo a los enfermeros que prepararan el quirófano porque el cordón umbilical del bebé se estaba saliendo y tenían que operarme de advertencia y de una vez me advirtieron lo riesgoso que era operarme tras una operación que ya había tenido, pero no había otra opción, era eso o que el bebé muriera. Me sometí siempre encomendándome a Dios y con la gracia de Dios desperté y lograron sacar al bebé. El bebé nació con vida, peso 400 onzas y no tenían muchas esperanzas pero aun así ellos los médicos se aferraron, le pedí mucho a Dios”.

La madre relató que “cuando desperté lo primero que pregunté fue que cómo estaba mi hijo y me dijeron que se lo habían llevado a la incubadora y que estaba bien. Recuerdo que desperté con un tubo en la nariz que me conectaba al estómago y que me molestaba mucho la garganta, le pregunté al doctor que porque tenía ese tubo y me dijo que por las operaciones mi organismo intestinal había dejado de trabajar”.

Desde el 12 de mayo me prohibieron comida por la boca, puedo tomar líquidos pero con moderación. Hace como tres semanas me pusieron una intravenosa y me inyectaron un líquido que me nutre para alimentarme, me dan vitaminas y todo lo que el cuerpo necesita. Debo andar con antibióticos las 24 horas para evitar una infección. Cargo una bolsa gastronómica porque todo lo que yo tomo debe de drenar hacia afuera. Después de un tiempo, los doctores me vieron más estable y me mandaron aquí para mi casa”.

Dayanna indicó que”la alimentación que me dan por la intravenosa es lo más costoso, que obviamente sobre pasa nuestro presupuesto. Son 2 mil 800 dólares al mes. Mi esposo está trabajando pero él debe sustentar los gastos de toda la casa”.

Por su parte, el bebé sigue en la incubadora, y ya tiene 23 semanas de vida.