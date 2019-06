Madres denuncian que distrito no hace nada para frenar el bullying en las escuelas

EL SOL News conoció varios casos de bullying que se han producido en las escuelas de Norwalk y los padres de familia piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque el problema puede llegar a peor en un futuro

NORWALK.- Cuatro madres de familia, tres de ellas cuyos hijos estudian en la Jefferson Elementary School, denunciaron que el distrito escolar no hace nada para frenar el bullying en los centros educativos, pese a que los administradores de la escuela recibieron los reportes de los casos, la mayoría debidamente documentados.

Las madres hispanas Ana López, Mónica Ramírez, Elda Mas e Isabel compartieron con EL SOL News los casos de intimidación escolar que han sufrido sus hijos y exigieron a las autoridades escolares tomar cartas en el asunto, con el fin de evitar hechos que lamentar en un futuro.

Ana López, cuya hija Ana Sofía López cursa el 5º grado en la escuela Jefferson Elementary School declaró a este semanario que su hija sufrió bullying desde el inicio de este año, problemas de abuso emocional y psicológico, por parte de dos niñas, en un acoso que era constante todos los días.

Agregó que “en mayo pasado, en un fin de semana mi hija no tuvo acceso al teléfono y cuando regresamos ella vio que tenía unos mensajes de Snapchat donde la niña que la molestaba la había citado para un partido en la escuela Kendall y ahí le dijo que la iba a hacer daño. Le dije a mi hija que yo iba a ir a la escuela para reportar el problema, así lo hice, y hablé con la asistente del director, la señora Arlette Johnson, y la verdad no me sentí atendida, ella dijo que iba a arreglar el problema, que iba a hablar con las niñas, y que me iba a dejar saber pero yo le dije que quería una reunión con los padres de las dos niñas para que ellas estuvieran enteradas del problema”.

López relató que “la asistente me dijo que primero iba a hablar con las niñas y en la tarde recibí una llamada donde me decía que ya había hablado con ellas y que ya habían hecho las paces, pero al dar la vuelta mi hija me dijo que todo estaba igual, las actitudes eran iguales, con los malos tratos y las palabras, era igual o peor”.

La madre declaró que “me preocupaba la tristeza que sentía mi hija al escuchar tantas cosas negativas de ella, de que estaba gordita, era un maltrato emocional y psicológico. Muchas veces lloraba de impotencia y se mostraba enojada y eso provocaba más burla”.

López precisó que “mi hija salió del 5º grado y pese ya no seguirá en esa escuela, en el tiempo que yo me relacioné con los administradores de ese centro educativo pude observar que no se está haciendo nada, no ponen atención a los padres. Las estadísticas muestras que cada vez hay más niños que se están suicidando a causa del bullying. Se está matando a otros niños a causa del bullying porque se sienten tan impotentes y tan adoloridos”.

Dejó claro que “yo no estoy pidiendo que a esas niñas que le hicieron bullying a mi hija las pongan en una silla eléctrica, lo que estoy pidiendo es que les pongan una sanción y que les enseñen a comportarse de otra forma”.

Por su parte, la madre Mónica Ramírez, relató a EL SOL News que su hija también estudia en la Jefferson Elementary School. Ella también terminó el quinto año y “estos últimos meses han sido duros para ella porque desde el mes pasado ella recibió una amenaza a través de SnapChat de que le iban a hacer daño con una BB Gun (pistola de balines). Llevamos el caso a la escuela, comenzó la investigación, involucraron a la policía, y aunque recuperaron la BB Gun no hicieron nada en la escuela porque el niño sigue estudiando ahí y aparte de eso, tomaron represalias en contra de mi hija después de que todo eso empezó, porque creyeron que yo había sido la que había llamado a la policía”.

Indicó que “yo fui al City Hall, hable con el señor Ríos, que es el jefe de seguridad de las escuelas públicas de Norwalk y me dijo que iba a investigar el caso, pero por la privacidad del niño no podían darme más detalles”.

Ramírez declaró que “en la graduación, la directora me pidió que llamara a la Oficina Central para que se cerrará este caso y le dije: ‘yo no voy a cerrar ningún caso, porque esto puede llevar consecuencias. Está bien que haya sido solo peleas verbales pero cuando hay amenazas con una pistola, eso sí es grave”.

Otra madre que reportó su problema a EL SOL News fue Isabel, cuyos hijos Brayan y Dylan también estudia en la Jefferson School.

Isabel indicó que “hablé con el director de la escuela y le expuse lo que estaba sucediendo con mis hijos, que me los estaban molestando, hablé con el director y su asistente y solo me decían: ‘sí, vamos a tomar medidas’ pero no hacían nada. El problema seguía. Entonces llame a los padres de los estudiantes del salón donde estudia mi hijo para solucionar el problema.

Reveló que “todas las semanas tenía que llevar a su hijo a la pediatra porque recibía golpes en la escuela. No sólo yo tenia ese problema, sino otros padres también estaban pasando por lo mismo”, comentó.

Ante el caso omiso del director de la escuela, “los padres, fuera de la Jefferson, nos unimos y tomamos la decisión de hacer una carta, en representación de los padres de la escuela, para explicar los problemas que están sucediendo en la escuela, se la llevamos al director, firmada por 65 padres, porque estábamos de acuerdo que no estaba funcionando el sistema de seguridad de la escuela, por los constantes agresiones en el aula, en el comedor y en los pasillos”.

La carta fue enviada al City Hall y “nos dijeron hace un mes que iban a ser una reunión con todos los padres de la Jefferson pero seguimos esperando esa reunión, nunca se llevó a cabo”.

“Mandamos esa carta a Hartford, pero el director envió otra carta aparte para decir que iba a agregar más personal más seguridad en la escuela pero continuó el mismo problema y la situación siguió igual”, lamentó la madre.

Elda Mas es otra madre que también relató a EL SOL News el caso de su hijo. “Tuve la mala experiencia de que mi hijo experimentara bullying en la Kendall School. Mi hijo pasó cinco años ahí que fueron terribles porque tiene educación especial. Recibió el maltrato de las maestros substitutas, coscorronazos en la cabeza. Yo también lo reporté, documenté los incidentes, pero tampoco fueron solucionados”, aseguró la madre.

“Desafortunadamente no conté con el apoyo de los padres de familia, no tuve el respaldo suficiente pero nunca cruce los brazos”, agregó.

Elda manifestó que “el bullying existe en las escuelas públicas de Norwalk pero no se ha reconocido el problema, los funcionario lo pueden palpar pero no quieren reconocerlo, tenemos que empezar a trabajar con eso, mientras no se reconozca no se va a solucionar el problema”.

Al final, las madres concluyeron que si los administradores de las escuelas no se sienten capacitados para poner orden y disciplina, entonces que renuncien, los padres tenemos derecho a exigir eso. Nadie hace nada para solucionar este grave problema”.

Además, muchos niños tienen que ir a la misma Middle School y al no tomar cartas en el asunto el problema pasará a la otra escuela.