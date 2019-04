Los primeros 100 días de Ned Lamont

El Gobernador llevó a cabo una mesa redonda para evaluar los logros que ha logrado en sus primeros tres meses y medio en el cargo

NEW HAVEN.- El ex presidente Franklin Delano Roosevelt ganó la aprobación de 15 leyes y describió partes significativas del New Deal en sus primeros cien días en el cargo, un período de calificación que desde entonces ha afectado a los presidentes y gobernadores.

El gobernador Ned Lamont no se está comparando con Franklin Delano Roosevelt, pero aun así llevó a cabo una reunión para una evaluación de su gestión en sus primeros 100 días.

Lamont y la vicegobernadora Susan Bysiewicz se reunieron con los líderes políticos de su equipo de transición en un salón de baile en la Central Connecticut State University, donde Lamont enseñó como profesor adjunto después de vender su compañía de televisión por cable.

Su oficina organizó la mesa redonda para llevar a cabo una revisión de los logros de su Administración durante sus primeros cien días.

“El propósito de esta mesa redonda era exponer lo que intentamos hacer en estos primeros cien días, cómo cambiar el tono en el Capitolio, cómo cambiar nuestra relación de trabajo y negocios y destacar la diversidad de nuestra Administración”, comentó Lamont.

“Antes de asumir el cargo, encontré un Estado que estaba un poco fracturado. Estoy tratando de unir a la gente. Creo que empezamos con eso en los primeros cien días”, agregó el Gobernador.

Lamont, que asumió el cargo el 9 de enero pasado, ha poblado en gran parte su nueva Administración. Cumplió los cien días el jueves 18 de abril.

El último de los puestos de comisionado que se llenará será en el Departamento de Educación, un puesto cubierto técnicamente por la Junta de Educación por recomendación del Gobernador y el Departamento de Servicios Sociales.

Lamont dijo que ha hecho una recomendación a la junta escolar, negándose a compartir el nombre. Sugirió que tiene o está a punto de hacer una oferta para que alguien ejecute el Departamento de Servicios Sociales, una agencia que maneja una parte significativa del presupuesto estatal.

El Gobernador ganó una pelea por la confirmación de David Lehman, cuyo papel en la crisis de los servicios financieros de 2008 como socio de Goldman Sachs fue un problema, como su asesor especial sobre economía y su comisionado de Desarrollo Económico y Comunitario.

Lamont disfrutó de una victoria legislativa anticipada, apenas unas semanas después de asumir el cargo, ya que negoció un acuerdo bipartidista para ayudar a los trabajadores federales debido al cierre del gobierno.

A petición suya, la legislatura aprobó un proyecto de ley en el que se comprometía al Estado como patrocinador de los préstamos de instituciones financieras privadas a los empleados. El cierre terminó pronto.

Pero las principales iniciativas, como un plan para estabilizar la financiación del transporte con un sistema integral de peajes en las carreteras y una mayor regionalización de la educación administrativa y las funciones municipales, se convirtieron rápidamente en temas partidistas.

Con su propuesta de peajes, Lamont renegó de su promesa de imponer peajes de autopista solo en camiones.

Los legisladores aplaudieron un enfoque más agradable después de ocho años de tratar con el ex gobernador Dannel Malloy, quien generalmente tomó una línea dura en las negociaciones.

Por otro lado, Lamont aún tiene que definir completamente lo que no aceptará al legislar un programa de licencia familiar y médica pagada. El Gobernador ha establecido algunos parámetros: se financiaría con un impuesto de nómina del medio por ciento sobre los empleados y proporcionaría 12 semanas de cobertura. Ha expresado su preferencia por un programa de gestión privada, una postura opuesta a los sindicatos del sector público.

Lamont dijo que también ha sido claro con respecto a los impuestos: no aceptará un aumento en las tasas de impuesto a la renta, pero recaudará más ingresos al expandir la base de bienes y servicios que están sujetos al impuesto a las ventas del 6.35 por ciento.