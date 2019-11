Lluvia no apaga alegría en Desfile de los Globos

En el evento la cultura latina estuvo presente con la participación de un grupo de danza de marinera peruana

STAMFORD.- La temporada navideña comenzó el domingo con el 26º Stamford Parade Downtown Spectacular o Desfile de Acción de Gracias, a la cual asistieron más de 100 mil personas.

Cuando parecía que la lluvia impediría que las familias asistieran al desfile, las personas abarrotaron las calles con sus paraguas y disfrutaron de cada momento.

Unas 100 personas controlaron los 14 globos, que pese a los fuertes vientos el desfile transcurrió con normalidad.

Hubo 12 bandas de música en el desfile, que incluyeron a la University of New Haven Chargers Marching Band, The Butler Golden Tornado Marching Band, la NYPD Emerald Society Pipe & Drum Band, The Fairfield County Police Pipes and Drums y las bandas de las escuelas secundarias Stamford, Westhill, Trumbull, Roosevelt, Uniondale, Brentwood y Harrison.

Las familias disfrutaron de los 14 globos gigantes con personajes como Shrek, Mr. Potato Head, Paddington Bear, Oscar the Grouch, Bob the Builder, Elmo, Clifford, Scooby-Doo, Peppa, Alphonso “The Dragon”, entre otros.

Además, hubo cinco carrozas y, por supuesto, Santa Claus hizo una aparición.

En el evento la cultura latina estuvo presente con la participación de un grupo de danza de marinera peruana.

El Stamford Downtown Special Services District ha producido el evento desde sus inicios, hace 26 años, pero desde 1998 se vienen mostrando los globos gigantes al público.