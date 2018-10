Ley que permite entregar bebés en adopción después del nacimiento siendo poco conocida en CT

STAMFORD – Cuando Connecticut aprobó por primera vez la ley de Safe Haven, que permite a las nuevas madres o padres entregar a un niño en adopción dentro de los 30 días posteriores al nacimiento, no se le informó a las personas acerca de la nueva legislación, manifestó la ex representante estatal, Pam Sawyer.

Ahora, 18 años después, el Estado enfrenta el mismo desafío, ya que la ley sigue siendo relativamente desconocida para muchos, en particular para los demográficos más afectados por los embarazos no deseados.

Las leyes de Safe Haven vuelven a estar en el centro de atención después de que un bebé muerto fue encontrado en una planta de reciclaje y basura en Stamford la semana pasada.

Desde mediados de la década de 1970, se han reportado 11 neonaticidas en el Estado, según una investigación realizada por el médico Douglas Hood.

Dos de los casos sucedieron en Stamford. Una autopsia del bebé encontrado la semana pasada no fue concluyente, pero si se descubre que es un recién nacido y no un nacido muerto, se convertiría en la tercera muerte de este tipo en la ciudad y lideraría el Estado.

Para los defensores, incluso una muerte es demasiada, ya que Connecticut implementó una ley en 2000 que permite a los nuevos padres entregar a sus hijos y evitar el procesamiento por abandono.

“El objetivo es no ver a los niños morir en un cubo de basura, o en el baño de una estación de servicio”, declaró el abogado de Stamford, David Marantz.

Marantz representó una vez a un bebé que quedó en una canasta en la puerta de una casa de Greenwich. Fue el abogado designado por el tribunal para el recién nacido y ayudó a rescindir los derechos del padre y la madre desconocidos, permitiendo que se adoptara al bebé.

Durante ese proceso, se publican avisos en los periódicos para contactar a los padres, dándoles la oportunidad de recuperar al niño.

Los padres tienen 30 días para recuperar a su hijo después de dejarlo en un lugar designado de Safe Haven. Si los padres no aparecen, el recién nacido es colocado en un nuevo hogar, que es lo que sucedió en el caso de Marantz.

“A pesar de que el niño fue abandonado, al final fue una adopción maravillosa”, agregó.

Ese es el tipo de final que a los legisladores estatales y promotores de Safe Haven les gustaría ver más a menudo, pero dicen que muchas mujeres embarazadas con hijos no deseados todavía están en la oscuridad sobre sus opciones.

El trabajo de Hood se ha utilizado en la defensa de los casos de neonaticida, desde que compiló una lista en todo el Estado mientras trabajaba en la Universidad de Yale hace unos cinco años, y encontró que la sentencia promedio era de aproximadamente un año.

Mike Morrissey, cofundador del grupo de defensa Baby Safe Haven New England, dijo que ve estas muertes de bebés evitables en Connecticut como una campaña publicitaria fallida y defectuosa.

Comparado con Massachusetts, donde se trata de llegar a las mujeres jóvenes a través de la televisión, las estaciones de radio y los periódicos utilizando defensores para promover la ley, dijo que Connecticut solo transmite el mensaje a través de políticos y defensores.

En Connecticut, la ley dice que las salas de emergencia de los hospitales son las únicas ubicaciones designadas de Safe Haven, de las cuales hay aproximadamente 35 en el Estado.

Otros estados permiten una mayor variedad de lugares de entrega, incluyendo estaciones de bomberos, centros de adoración y estaciones de policía.

La ventana de tiempo permitida para que los nuevos padres entreguen a su bebé también difiere enormemente de un estado a otro. En California y Mississippi, solo es tres días después del nacimiento, mientras que en estados como Missouri y Dakota del Norte, es de hasta año.

Los lugares aceptables para dejar a un bebé también cambian de una jurisdicción a otra.

En Nueva York, por ejemplo, es más general, ya que la ley solo establece que un padre puede dejar a un niño menor de 30 días con “una persona apropiada o en un lugar adecuado”.

Cualquiera que sea la ley, los proponentes manifestaron que el Estado debe hacer más para que las leyes de Safe Haven sean más conocidas.

Una ley aprobada este año, que entró en vigencia este verano, apunta a hacer precisamente eso. La ley requeriría que las escuelas secundarias de Connecticut enseñen a los estudiantes sobre la legislación de Safe Haven como parte de su plan de estudios de educación sexual.