Ley de Cuidado de Salud Asequible cumple 10 años entre polémicas y avances

NEW HAVEN.- Hace diez años, los legisladores de los Estados Unidos se encontraban en medio de una de las leyes más importantes de la reforma de salud.

Los demócratas la aprobaron por poco y el ex presidente Barack Obama promulgó la Affordable Care Act (ACA Act) en marzo de 2010.

Mirando hacia atrás en la última década, Timothy Stoltzfus Jost, experto en políticas de salud y profesor emérito de la Universidad de Washington y la Universidad de Lee, declaró que la ACA Act ha logrado mucho, pero también ha dejado un sistema de salud fragmentado dividido entre los sectores público y privado.

“La ACA realizó importantes reformas en la prestación de atención médica, las finanzas, el acceso, el costo y la calidad. Su alcance es mucho mayor de lo que comúnmente se entiende, sin embargo, si bien revolucionó muchas partes del sistema de atención médica de los Estados Unidos, no revolucionó el sistema en sí. Queda mucho por hacer”, indicó Jost.

Jost se unió a otros expertos en políticas de salud y ex miembros de la administración del ex presidente Barack Obama recientemente en la Universidad de Yale, al organizar una conferencia conjunta con la Universidad de Pensilvania, que se centró en la formación, implementación e impactos de la ACA Act.

Los expertos coincidieron en que la ley de salud no es perfecta. Pero Jost advirtió que los candidatos presidenciales actuales deben ser cautelosos de postularse a las propuestas del programa “Medicare para todos” o pagador único.

La ex jefa de personal adjunta del ex presidente Obama, Nancy-Ann DeParle, declaró que los candidatos y expertos deberían buscar formas de construir sobre el sistema existente para beneficiar a más personas para que reciban una buena atención de salud.

Después de su promulgación, la ACA amplió la cobertura del seguro de salud a millones de personas en los Estados Unidos, especialmente a los residentes de bajos y medianos ingresos.

También ayudó a los jóvenes adultos a mantener el seguro de sus padres hasta los 26 años, requirió que las aseguradoras cubrieran las condiciones preexistentes, eliminó los límites de por vida, amplió la cobertura de los servicios preventivos y más.

Connecticut fue uno de los pocos estados desde el principio en establecer su propio intercambio de estado, llamado Access Health CT.

Así fue como la defensora de los pacientes Gaye Hyre, de West Haven, pudo obtener un plan ACA para cubrirla a través del tratamiento del cáncer y otras necesidades de atención médica.

Pero ella dijo que la realidad de esa cobertura es defectuosa.

“El hecho es que, en el terreno, se puede tener un seguro médico, pero el acceso equitativo a la atención real se ve comprometido porque las personas no tomarán ese seguro, por lo tanto, está estigmatizado”, precisó Hyre.

Los expertos del panel reconocieron algunos de los problemas importantes que afectan a la ACA Act hoy en día, como pocos transportistas en las áreas rurales y otras, así como el aumento de deducibles y primas que dificultan que los pacientes puedan pagar o usar su seguro de salud.

Pero también dijeron que la administración Trump y los legisladores republicanos continúan revocando y desmantelando partes de la ley de salud con el objetivo de derogar toda la legislación.

Joseph Antos se especializa en economía de políticas de salud en el American Enterprise Institute.

Explicó que actualmente, la ACA está siendo impugnada en los tribunales por su constitucionalidad en una demanda presentada por 18 fiscales generales estatales del Partido Republicano. Además, está sufriendo recortes de fondos y otros problemas.

Nicole Huberfeld, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, dijo que los responsables políticos pueden aprender del pasado para seguir adelante.

“Hay lecciones que aprender de la dificultad de su implementación. Mi sensación es que las personas todavía no obtienen lo que necesitan por todo el dinero que gastamos”, señaló.

Los analistas de políticas de la ACA y los ex miembros de la administración de Obama aparecerán en un nuevo libro editado por los académicos de la Universdidad de Yale y la Universidad de Pensilvania llamado The Trillion Dollar Experiment, que examina una década de la ley de reforma de salud. El libro sale en marzo de 2020.