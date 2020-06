Lanzan programa de asistencia de alquiler y otras ayudas económicas

La iniciativa incluye a los inmigrantes indocumentados

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció una asociación entre el estado de Connecticut y sus socios en filantropía para proporcionar asistencia de emergencia a las personas vulnerables de Connecticut, más directamente afectados por la emergencia de salud pública a raíz del COVID-19.

La ayuda incluye a aquellos que no son elegibles para otras formas de asistencia para emergencia.

Con el fin de proporcionar algún alivio a estas familias, el estado de Connecticut proporcionará 2.5 millones de dólares en asistencia de alquiler para aquellos que no son elegibles para la ayuda de emergencia a través de la CARES Act, incluidos los inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Vivienda administrará este programa, actualmente en desarrollo.

Además, un esfuerzo filantrópico innovador proporcionará asistencia en efectivo para aquellos que no pueden acceder a otros beneficios.

Asimismo, 4-CT, una entidad filantrópica creada con el propósito expreso de proporcionar asistencia de emergencia durante la crisis de COVID-19, ha creado una solución novedosa, la tarjeta 4-CT y otorgó un millón de dólares para pagos directos únicos a las familias de Connecticut excluidas de la ayuda federal.

Además, la Connecticut Health Foundation donará una cantidad no especificada para apoyar esta iniciativa de ayuda directa.

Esta iniciativa está codirigida por una junta asesora interorganizacional compuesta por Catalina Horak (Building One Community), Kica Matos (Vera Institute of Justice), Jennifer Gifford (The United Way), James Bhandary-Alexander (New Haven Legal Assistance), Alicia Kinsman (CT Institute for Refugees & Immigrants), Karen Gottlieb (Americares), Kasey Harding (Community Health Center), Russell Dexter (CH-ACT) y Suzanne Lagarde (Fair Haven Community Health Center).

El programa involucrará a organizaciones confiables de base comunitaria como socios que escribirán prescriptions (recetas) para asistencia en efectivo.

Los beneficiarios llevarán estas “recetas” a los centros de salud comunitarios que se asocian con el programa para su validación, donde recibirán tarjetas de regalo para ayudar a pagar los gastos como alimentos y ropa.

Al utilizar los centros de salud comunitarios para obtener esta asistencia, a las personas que reciben las tarjetas prepagas se les pueden ofrecer servicios de salud (incluidas las pruebas de COVID-19) que de otro modo no podrían recibir.

Lamont indicó que “la crisis de COVID ha afectado a muchas familias de Connecticut, ninguna más que a las más vulnerables. Me complace decir que, junto con 4-CT y otros socios en filantropía, podremos proporcionar asistencia muy necesaria a los residentes de Connecticut que no pueden acceder a los servicios de emergencia federales. A estos residentes de Connecticut, quiero que sepan esto: no los hemos olvidado”.

La CARES Act apoya a todos los ciudadanos estadounidenses, pero excluye a aquellos cuya ciudadanía aún está pendiente, o cualquier estadounidense que presente impuestos a un cónyuge o pareja con ciudadanía extranjera.

Esta misma medida también niega los beneficios de emergencia a los niños ciudadanos estadounidenses de estos padres.

Los grupos apoyados por esta asociación incluyen a las personas indocumentadas, que constituyen el 3.8 por ciento de la población de Connecticut, pero también constituyen una parte desproporcionada de la fuerza laboral del estado (4.9 por ciento).

Hay aproximadamente 60 mil niños en Connecticut que viven en los hogares que no son elegibles para recibir la ayuda federal.

Muchos de estos hogares pagan impuestos, pero no son elegibles para recibir los beneficios disponibles para otros contribuyentes, incluido el seguro de desempleo, el apoyo del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) o los cupones de alimentos y el Earned Income Tax Credit.

En 2018, 29 mil hogares presentaron impuestos en Connecticut con un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), un número de procesamiento de impuestos disponible para aquellos que no son elegibles para un número de Seguro Social.

De estos, 7 mil 760 presentaron impuestos conjuntamente con un ciudadano estadounidense.

Los donantes interesados para ayudar a las personas necesitadas de Connecticut, pueden visitar la web 4-ct.org para obtener más información y hacer una contribución a 4-CT, finalizó Lamont.