Lanzan oficinas de impuestos para facilitar pago de contribuyentes

YONKERS.- El alcalde Mike Spano, anunció que la Ciudad lanzará la Mayor’s Satellite Tax Office, en tres ubicaciones a través del municipio, con el fin de que los contribuyentes tengan más facilidades para el pago de sus impuestos.

La Mayor’s Satellite Tax Office estará disponible el martes 30 de julio en la Will Library, en 1500 Central Park Avenue; el miércoles 31 de julio en Homefield House, en 911 Saw Mill River Road, y el jueves 1º de agosto en el Bernice Spreckman Community Center, en 777 McLean Avenue.

El Mayor’s Office of Constituent Services y la City of Yonkers’ Tax Department estarán disponibles de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche en cada ubicación. Todos los impuestos municipales vencen el 2 de agosto.

“Nuestros residentes siempre serán nuestra prioridad aquí en la ciudad de Yonkers y, como Alcalde, soy consciente de que puede ser difícil viajar al Ayuntamiento durante el día. Nuestras oficinas satélites de impuestos brindan a los residentes una ubicación alternativa que está cerca de su hogar y en su vecindario”, declaró Spano.

Además de aceptar los pagos de impuestos, el Assessment Department and the Mayor’s Office of Constituent Services estarán disponibles para servir como una ventanilla única para los residentes y ofrecer asistencia con una amplia gama de temas.

Los Servicios Constituyentes trabajan individualmente con los residentes y sirven como enlace entre el público y el gobierno de la Ciudad, agregó el Alcalde.

Para obtener más información, los contrayentes pueden comunicarse con la Office of Constituent Services al 914-377-6010 durante el horario comercial habitual.

Los residentes también pueden comunicarse con la línea de ayuda del Alcalde, las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 377-HELP (4357) para obtener ayuda.