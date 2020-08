La salida de Lionel Messi del Barcelona: ¿A qué club debería ir? ¿Y cómo se arreglará Barça sin él?

Las vueltas de tuerca son de esperar en el ámbito de los rumores de pases, pero parece que Lionel Messi realmente se irá de Barcelona. Se siente como algo tan imposible como inevitable, y las ondas de choque emocionales seguirán resonando durante un tiempo, aunque se quede. Pero, ¿cómo funcionaría?

Si Messi se va, ¿cómo sería Barça sin él? Y, si bien Manchester City está acaparando todo el protagonismo de los rumores en este momento, ¿a qué clubes importantes tendría sentido que vaya? Echemos un vistazo.

La reconstrucción de Barça

El aspecto emocional de este potencial movimiento sería estridente, ya que la última temporada completa de Barcelona sin Messi en el primer equipo fue en 2002-03. (Terminó sexto en La Liga ese año; Patrick Kluivert, actual director de la academia de Barça, fue su máximo goleador). Como Samuel Eto’o, ex delantero de Barça, le dijo a la prensa argentina recientemente: “Barcelona es Messi, y creo que, si Messi decide marcharse, tendremos que cambiar el nombre del club”.

De acuerdo, un cambio de nombre, y la consecuente ola de ventas de las nuevas camisetas, podría ser una manera decente de generar dinero a corto plazo. Pero supongamos que, aunque Messi se vaya, un equipo llamado FC Barcelona sale a la cancha en La Liga y la Champions League en la temporada 2020-21; sería lógico suponer que el equipo seguirá siendo muy bueno.

Durante las últimas cinco temporadas, tanto en la liga como en las copas, Messi se perdió 41 partidos. Observemos las estadísticas claves de Barcelona con y sin él.

Con Messi, Barcelona claramente fue uno de los mejores equipos de Europa. Un promedio de 2,28 puntos por partido en una muestra que incluye tanto La Liga como la Champions League es excelente, a pesar de algunas decepciones aquí y allá.

Previsiblemente, sin Messi no fueron igualmente fuertes, con un promedio de 2,1 puntos por partido. Fueron casi igual de buenos en términos de pases y posesión, y de hecho se convirtieron en un equipo más rápido y más activo en la presión durante su ausencia. Probablemente no resulte sorprendente, ya que Messi no es exactamente Roberto Firmino en términos de presión, y menos a los 33. Pero sin quien tal vez sea el mejor jugador del planeta en la definición, fueron mucho más mortales en remates y goles en jugadas a pelota parada.

Claro que cuando jugaron sin él, siempre fue en situaciones a corto plazo. Un sistema diseñado para él fue exigido a hacer algo ligeramente diferente durante unos pocos partidos a la vez. Ahora, si se va para siempre, Barcelona tendrá la oportunidad de construir un sistema completamente nuevo. Y a pesar de los recientes problemas de dinero, no es que estén vacíos.

Estos últimos años, la filosofía de adquisición de talento de Barcelona estuvo un poco desenfocada, por decirlo diplomáticamente. El club logró incorporar a algunos de los mejores jóvenes del fútbol, como Ousmane Dembélé de Borussia Dortmund en 2017 y Frenkie de Jong de Ajax en 2019. Pero también hizo algunas compras de pánico, gastando más de €250 millones en Philippe Coutinho y Antoine Griezmann para sumar jugadores de renombre a pesar de que ninguno de sus estilos parecía encajar realmente bien con el de Messi.

Cuando jugadores más jóvenes, como Dembélé y Samuel Umtiti, se vieron afectados por una seguidilla de lesiones y otras incorporaciones no funcionaron, Barça tuvo que apoyarse en jugadores más veteranos como los mediocampistas Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Sergio Busquets, así como el defensor Gerard Piqué, mientras iban superando sus respectivos vencimientos. Mientras tanto, al ser una incorporación tan dudosa, Coutinho terminó en préstamo en Bayern, donde marcó dos goles y una asistencia contra Barcelona en la paliza de 8-2 que el equipo alemán le dio en los cuartos de final de la Champions League. (Además, como Bayern ganó la Champions League, Barça tuvo que pagarle un extra a Liverpool por su pase, que fue casi simbólico).

Con la contratación de la ex estrella de Barça, Ronald Koeman, como entrenador, es un buen momento para empezar a construir para el futuro, aunque Messi se quede. Y sigue habiendo bastante talento a disposición, aunque prescindan de todos los mayores de 31. Busquets, Piqué y sobre todo el delantero Luis Suárez, de 33 años, aún tienen bastante para ofrecer cuando están sanos, aunque sería mejor no tener que depender de ellos a esta altura. Además, se podría argumentar que Griezmann y Coutinho ahora encajan muy bien en una delantera sin Messi.

En Southampton, Everton, y más recientemente en la selección nacional de los Países Bajos, Koeman paró a sus equipos con una formación de 4-2-3-1 la mitad del tiempo, y con un 4-3-3 un cuarto de las veces. (El otro cuarto fue una verdadera ruleta, con las formaciones más diversas, entre un 3-4-1-2 y un 5-4-1).

Usando eso de guía, no resulta difícil crear una alineación formidable, aunque Barça no haga más incorporaciones.

• Arquero: Marc-André ter Stegen (increíblemente tiene apenas 28 años)

• Defensa: De Jong (23) y Umtiti (26) como centrales, Jordi Alba (31) y Sergi Roberto (28) o Nélson Semedo (26) como defensores

• Mediocampo: Miralem Pjanic (30) y Riqui Puig (21), Rafinha (27), Busquets (32) o Carles Aleñá (22)

• Volantes: Dembélé (23) y Ansu Fati (17) por los costados, Coutinho (28) en el medio

• Centro delantero: Griezmann (29)

Están lejos de quedar diezmados, sobre todo si el fantasma de las lesiones es más amable con Dembélé y Umtiti. Las opciones podrían ser mejores en la defensa –al menos hasta que Alphonso Davies, de Bayern, devuelva el alma de Semedo, robada durante el segundo tiempo del triunfo de Bayern por 8-2– y realmente creo que Koeman se vería muy beneficiado llevando a De Jong de vuelta a la posición de defensor central, donde fue una estrella a lo Franz Beckenbauer para Ajax, en lugar de dejarlo en el centro del mediocampo, donde es muy bueno pero no se destaca tanto.

Si Koeman deja a De Jong en el mediocampo, entonces eso convierte a Busquets y a Puig en suplentes interesantes para el mediocampo, con Clement Lenglet (25), Piqué y quizá Ronald Araujo (21) trabajando más en la defensa central, sobre todo si o cuando Umtiti se lesione. De cualquier manera, es una linda combinación de talento joven con jugadores experimentados, y sin Messi, tanto Coutinho como Griezmann podrán adoptar funciones más parecidas a las que les merecieron semejantes pases en primer lugar.

Una formación de 4-3-3 con Rafinha o Aleñá involucrados por afuera del mediocampo y Coutinho abierto por la izquierda no funciona tan bien, pero sigue habiendo talento estelar en cada nivel de la alineación (sobre todo si De Jong baja un poco).

Contratar a Koeman fue poco creativo y lógico al mismo tiempo. Prosperó constantemente en la Eredivisie –ganó títulos con Ajax (2002, 2004) y PSV Eindhoven (2007) y metió a Feyenoord entre los tres primeros en igual cantidad de temporadas– y su trayectoria en otros sitios tiene de todo: tuvo un desempeño decente en Benfica, uno malo en Valencia, excelente en Southampton (los Saints estuvieron a tres puntos de clasificar a la Champions League en 2016), regular en Everton y muy sólido con la selección de los Países Bajos.

Koeman formó parte del Dream Team de Barcelona a principios de la década de los ’90, jugó para el legendario Johan Cruyff, jugó y dirigió para Guus Hiddink, y fue entrenador asistente de Barcelona un par de años al principio de su carrera en la dirección. Los equipos suelen sobreestimar la importancia de “Sabe lo que hace falta para ganar aquí”, ignorando “Le falta experiencia” y “No sabe cómo construir ese tipo de cultura por su cuenta”, pero Koeman tiene muchos éxitos en su carrera, y tanto las formaciones como su estilo de posesión preferido funcionarán si logra convencer a sus jugadores. (Nunca se sabe lo que puede suceder hasta que esto ocurra).

¿Qué hay de Messi?

En las primeras horas después del pedido de trasferencia que hizo Messi, Manchester City pasó al frente de la lista, con fuentes afirmando a ESPN que le iban a ofrecer tres años en el Etihad, seguidos de un tiempo en el New York City FC de la MLS (donde presumiblemente podría marcar 114 goles a los 37 años).

Puede que a Messi le lleve un tiempo tomar la decisión, por lo que mientras esperamos para ver hacia dónde se encamina, hablemos de lo que tendría mayor sentido para él.

Comencemos asumiendo que quiere tener una chance de ganar la Champions League este año que viene. Si no quisiera eso, podría simplemente seguir en Barça, ¿no? Por lo que digamos que la lista de los equipos con más posibilidades de quedarse con el mejor jugador de todos los tiempos arranca con los escuadrones de las cinco ligas principales de Europa que jugarán en la UCL este otoño:

– Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, Juventus, Inter Milan, Atalanta, Lazio, Paris Saint-Germain, Olympique Marsella, Rennes.

No podemos descartar por completo a un club como AC Milan haciendo una oferta financiera absurda, pero no rendiría sus frutos por al menos un año.

Ahora eliminemos a equipo sin ingresos en el nivel de elite (mantendremos a RB Leipzig en esta lista gracias a Red Bull), además de todos los equipos españoles. Marsella o Lazio podrían hacer un intento osado, y la idea de Messi con una camiseta de Real Madrid es tan graciosa como desconcertante, pero se van de esta lista. Esto nos deja con:

– Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern, BVB, RB Leipzig, Juventus, Inter Milan, PSG.

De estos 10 equipos, hagamos un ranking teniendo en cuenta sus probabilidades y su estado actual. (Para este ejercicio, vamos a asumir que la cláusula de indemnización de €700m que se ha reportado, será recortada severamente o eliminada. Con esa cláusula en pie, esta se convierte básicamente en una lista de dos equipos: City y PSG).

10 y 9. RB Leipzig y Borussia Dortmund

Leipzig sin dudas tiene el dinero para hacer una oferta importante, y Dortmund podría vender a Jadon Sancho por alrededor de €120m para reunir dinero rápidamente. Pero también cabe agregar que una adquisición como esta iría en contra del estilo de estos dos clubes, que invierten fuerte en jugadores jóvenes y en desarrollo. Probablemente aquí no suceda.

8. Chelsea

Sólo porque el propietario, Roman Abramovich, ya haya firmado cheques para adquirir al parecer a todos los atacantes jóvenes en Europa – Timo Werner de RB Leipzig, Hakim Ziyech de Ajax y aparentemente a Kai Havertz de Bayer Leverkusen en cualquier momento – no significa que no gastaría más dinero si se llegase a presentar la oportunidad. Pero a menos que Chelsea tenga planeado conformar dos equipos diferentes este otoño, o una formación 2-3-5, vamos a descartarlos.

7. Liverpool

Los Reds construyeron un equipo ganador de la Champions League y la Premier League incorporando talento que estaba a punto de alcanzar su pico. Mientras que su interés en el mediocampista de Bayern, Thiago, demuestra que no son reacios a prestar atención a la incorporación de algún veterano, esta movida también iría contra su estilo. Además, es probable que tengan más necesidad de mediocampistas que atacantes en este momento (incluso si haces una excepción por un talento como el de Messi).

6. Bayern

El caso a favor: ya tienen un santuario para él en el museo del equipo.

El caso en contra: acaban de ganar la Champions League sin Messi y ya han sumado a Leroy Sané para acompañar a Kingsley Coman, Serge Gnabry, etc., de extremo, donde Messi tiende a posicionarse. Este podría ser un experimento fascinante, pero diremos que es muy poco probable.

5. Juventus

En circunstancias normales – es decir, cuando la pandemia global no recortaba severamente tu entrada de ingresos (y sin algunos jugadores más grandes con contratos prohibitivos de los que te tendrías que deshacer) – uno podría asumir que Juve podría estar en el mercado detrás de Messi. Después de todo, hace apenas dos años sumaron a Cristiano Ronaldo. Pero dejando de lado lo morbosamente interesante que podría ser un dúo Cristiano-Messi, es difícil ver que Juve pueda presentar la oferta requerida. Quizá podríamos comenzar con una movida para recaudar fondos y ayudarlos.

4. PSG

Al igual que Liverpool, PSG debería invertir sus próximos millones de Euros en talento en otras posiciones, como mediocampistas o zagueros. Ya tienen a Neymar, Kylian Mbappe y Ángel Di María en el ataque. Pero el equipo que tiró de la alfombra sobre la que estaba parado Barça hace unos años, activando la cláusula de liberación de Neymar por €222m y dejando a Barcelona sin su equipo completo para dar batalla en la Champions League, probablemente no tendría ningún inconveniente en hacer otro disparo contra los Blaugranas. Primero dispara y después haz las preguntas como, “¿Dónde ubicamos a todos estos muchachos juntos dentro de un mismo equipo?”.

3. Inter de Milán

Hubo un tiempo en el que podías contar con que un equipo italiano mostrara intenciones de invertir a lo grande por los astros de este deporte — Diego Maradona a Napoli (desde Barça, dicho sea de paso) en 1984, Ronaldo a Inter (una vez más, de Barça) en 1997, etc. Pero a medida que los números han sido cada vez más altos, ha pasado un tiempo desde que un equipo de la Serie A, dejando de lado a Juve, haya hecho semejante movida.

Inter está en una posición interesante, de todas maneras. Han pasado diez años desde que ganaron la Champions League, pero fueron uno de los mejores equipos en Europa al final de la temporada y cuentan con jugadores como Romelu Lukaku y Marcelo Brozovic que están entrando en su mejor momento. Quizá no puedan conservar al goleador de 23 años, Lautaro Martínez, pero venderlo (posiblemente a Barça) les daría dinero para hacer una gran movida con la finalidad de ganar ahora. O quizá la gran movida.

2. Manchester United

Casi me sorprende que City haya sido el equipo dominando los titulares con respecto a la movida de Messi. Pensé que iban a ser los rivales de City en Manchester. Los fanáticos de United han soñado con hacer esta movida durante, ¿cuánto? ¿15 años? No sólo eso, sino que Messi encajaría muy bien en un ataque que cuenta con el catalizador, Bruno Fernandes, el delantero, Anthony Martial y los extremos, Marcus Rashford y Mason Greenwood.

United no presiona mucho (lo que va bien con Messi), y su ataque se basa en “espero que alguien súper talentoso haga algo genial”. La adición de Fernandes funcionó de maravillas en ese aspecto, pero pensar en Messi cortando por adentro desde la derecha con Fernandes y Martial cerca sería una visión cautivadora.

1. Manchester City

Los propietarios de City, Abu Dhabi United Group, podrían escribir un cheque por €700m para pagar la monstruosa cláusula de liberación de Messi en un segundo, pero las reglas del Fair Play Financiero no lo permitirían. Sin embargo, fuentes le han dicho a ESPN que City estaría preparado para invertir alrededor de €100m-€150m si no lo dejan marchar por nada, lo que los aparta del resto de los equipos. Y uno tiende a pensar que una reunión Messi-Pep Guardiola sería bienvenida por ambas partes.

Guardiola no ha ganado la Champions League desde que dejó la banca de Barcelona y Messi lo ha hecho una sola vez desde la partida de Pep. Son la pareja perfecta, y con los veloces expertos en recuperación de la pelota como Raheem Sterling, Riyad Mahrez y Gabriel Jesus presumiblemente todavía en sus puestos en el frente, Messi no se vería forzado a tener un rol masivo en cuanto a la presión de la pelota. En realidad, me gusta más cómo se podría fusionar con United, pero la voluntad de invertir garantizada por parte de City los convierte en los favoritos por el momento.

Periodistas que han seguido la vida de Lionel Messi apuntan que ha sido infravalorado tanto en la selección argentina como en Barcelona

Dos de los biógrafos de Lionel Messi permitieron que aflorara, en entrevista con ESPN Digital, toda su admiración por la estrella del Barcelona, y al hacer referencia a la personalidad de ‘Lío’, de algún modo intentaron justificar algunas de sus actitudes y echar abajo lo negativo que se ha dicho en las últimas semanas sobre el nacido en Rosario, Argentina. Todo lo anterior, en aras de la trascendencia que ha tenido como futbolista.

Juan Pablo Paterniti, periodista que se dio a la tarea de escudriñar en los números de la ‘Pulga’, para presentar la obra terminada en 2018, que lleva como título: ‘Messi 10.0’, señaló que cuando el argentino apareció en la palestra del futbol, empezó a interesarse en seguir su carrera, debido a las aptitudes que vio en él.

“Yo tengo 30 años recién cumplidos y cuando Messi apareció, yo estaba en plena adolescencia. Cuando me decidí a estudiar periodismo deportivo, ahí empecé a recopilar cosas de él; aparecieron las redes sociales y yo siempre publicaba lo que era su carrera. Así apareció la posibilidad de publicarlo en un libro”. señaló.

Su obra, la cual fue publicada en abril de 2018, previo al Mundial de Rusia, tiene un giro estadístico, sin que esto signifique que no se haya adentrado en conocer cada vez más y más del jugador como persona.

“Lionel, tranquilamente jugar en la selección española; me impactó lo decidido que estaba, a pesar de tener todas las posibilidades, incluso, económicas, de jugar para la selección argentina”.

Expresó Juan Pablo Paterniti: “En el debut de Lionel Messi con la selección mayor, yo tenía 15 años y me impactó bastante el trasfondo de la expulsión que recibió en ese momento. Él tenía miedo que no volvieran a convocarlo a la selección argentina; era un niño que recién había sido campeón Sub-20, lo hizo con 18 años recién cumplidos”.

Dijo que una periodista española le contó sobre ese día: “José Mouriño estaba presente en la tribuna y después terminó siendo un poco el antihéroe de la carrera de Messi, cuando se dio esa rivalidad Barcelona. Real Madrid. Mouriño se enojó con el árbitro, defendiendo a un chico Messi que daba sus primeros pasos”.

En las derrotas del Barcelona, el mundo nos hemos acostumbrado a ver a un Lionel Messi, abandonando el terreno de juego con la cabeza abajo, o bien, denotando de otras formas su particular personalidad.

“Se le reprocha mucho su carácter, pero no es que sea ‘pecho frío’. Lo que pasa es que él quizá tiene una forma de procesar las cosas de otra manera y yo lo considero un pequeño genio en ese sentido, porque es increíble; después sale a la cancha y hace sus cosas”.

Dijo que “en 2016, que renunció a la selección argentina, es porque aquella selección no tenía rumbo; era una situación de caos de la AFA en ese entonces. Su renuncia no duró ni dos meses; el 29 de junio jugó la Final ante Chile y el 12 de agosto estaba confirmando su regreso”.

“Yo no considero que Messi esté bajando los brazos con Barcelona; fueron cinco años en que el club hizo prácticamente todo mal, compró por comprar, dejó ir a Neymar, gastó una fortuna en Dembele, en Coutinho, y después, toda la situación que se dio con la contratación de esa empresa que difamó a Messi”.

Al traer a Diego Amando Maradona a la plática, ya que Lionel Messi suele ser comparado con él, expresó Paterniti que, “del Mundial de Rusia para acá, quizá se achicó mucho esa brecha con Maradona”.

Expresó que “al argentino le gustó muchísimo el Messi de 2019, más allá de que futbolísticamente no se le vio lo mejor y él mismo lo admitió. A la gente le gusta mucho que salga a dar la cara en las derrotas y, por lo que se dio en las últimas horas, también veo que al público argentino le gustaría que Messi saliera del Barcelona y que tuviera un nuevo desafío”.

“Muchas veces, el hincha argentino le recriminaba que estaba en una zona de confort y le comparaba con Maradona, que este se había ido a buscar un desafío a otra Liga”, apuntó.

Juan Pablo Paterniti no tiene ninguna duda de que “llevamos más de una década y media con un Messi en un gran nivel, y eso es muy destacable”.

“Eso, yo creo que se debe mucho a la competencia con Cristiano Ronaldo, dos profesionales de otra galaxia. La competencia entre ambos hace que se quieran superar constantemente”, agregó.

Sobre el tema estrictamente estadístico, expresó que además de los goles de Lionel Messi, “más de 700, y nunca bajando de los 30 por año”, le sorprende la continuidad que ha tenido la ‘Pulga’ con los catalanes.

“Son 731 partidos jugados con Barcelona en 16 años, completando los 90 minutos en cancha en 579. O sea, ha jugado casi el 80 por ciento de su estancia ahí. Eso lo define como una especie de ‘máquina competitiva’, que con el correr de los años fue jugando cada vez más”.

Incomprendido por sus compatriotas

El también periodista Sebastián Fest, junto con el parisino Alexandre Juillard, buscaron más allá de lo que veían todo de Lionel Messi por fuera, con el fin de presentar un libro que también lo definiera por dentro.

Para ello tuvieron que platicar con familiares, amigos y compañeros del jugador, además de seguirlo por muchos países y estar presente en un sin fin de competencias.

Este portal charló con el argentino Sebastián Fest, quien aclaró que “no es una biografía en el estricto sentido de la palabra”, pero en su libro sí logró mostrarle a la gente buena parte de la personalidad del jugador.

La obra, cuyo título fue: “Ni rey, ni D1os. Lionel Messi, la verdadera historia del mejor”, se publicó en 2013 y fue traducida en varios idiomas, de tal, manera que, incluso, le fue cambiado el título en algunos países.

“Había mucho que contar, quería contar también esa curiosidad de que un jugador al que 200 países en el mundo sueñan tener, era despreciado por un sector importante en su país”.

“En esa época (2013), muchos argentinos no eran conscientes de la dimensión de Messi; lo comparaban con jugadores locales de Argentina. Decían, que si jugaba la Libertadores no superaba a un defensor, que en Barcelona nadie lo marcaba; un montón de barbaridades y disparates. Esto ha ido cambiando en los últimos años”, expresó.

En este tenor, expresó Sebastián Fest: “Uno se puede encontrar en Argentina a un 20 o 25 por ciento de la gente que dice que Messi es entre un jugador más, o un jugador que no marca diferencia”.

Acerca de la personalidad de Lionel Messi, explicó: “Messi ha evolucionado mucho, de ser alguien que se comunicaba básicamente a través de silencios y gestos”.

Sebastián Fest menciona en el libro cómo ‘Lío’ Messi se comunicaba en su momento con Pep Guardiola por SMS, ya que en ese entonces no había WhatsApp, para señalar a su técnico, “de una manera muy elíptica y sutil, su descontento por la presencia de Ibrahimovic; de cómo lo relegaba a él como jugador”.

“Desde esos tiempos ha mutado como un jugador que se pelea más con el árbitro; a veces arenga más a los compañeros y sobre todo, fuera de la cancha, hace declaraciones que hace muchos años no hacía, y que muchas veces son inconvenientes”, acotó.

“Es decir”, afirmó Sebastián Fest, “a Messi todavía le está costando modular el mensaje. Cuando él dijo que la Copa América estaba arreglada por la Conmebol para perjudicar a Argentina, le creó un gran problema a la AFA y de alguna manera tuvo que dar marcha atrás, porque si no, eso le hubiera acarreado una sanción muy fuerte”.

Asimismo, reconoció: “Es cierto que Messi tiene una tendencia a dejarse caer cuando el partido viene brutalmente desfavorable”.

“Lo del Bayern fue una eliminación muy dolorosa, como fue contra el Liverpool, la Roma y otros equipos, o cuando la selección argentina no funciona. Ahí es cuando él se ve superado y quizá tenga muy guardado adentro el recuerdo de lo que hacía de niño y de joven, que cuando el partido se ponía en contra, él se cargaba al equipo al hombro y él solo le ganaba a los rivales, pero claro, él tenía tal talento que podía hacer eso”.

Añadió: “Hoy hay gente muy preparada, tremendamente fuerte y veloz, y que además juega muy bien al futbol. Entonces, la idea de ir a buscar la pelota atrás, más allá de la media cancha, y generar una jugada, no es viable; eso termina generándole una frustración”.

Sostuvo Sebastián Fest, que a veces se quiere ver a Lionel Messi con un ánimo más evidente cuando las cosas están mal, “pero al mismo tiempo fueron tantas las veces que él y sólo él dio vuelta al partido, y cambió el partido, que sería injusto decir que no tiene carácter. Eso no lo creo”. (Tomado de ESPN).