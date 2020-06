Khloe Kardashian no consigue quedarse en silencio ante el racismo

Khloe Kardashian ha usado las redes sociales para rendir homenaje a George Floyd a la luz de su muerte a principios de esta semana, al tiempo que abordaba el tema del racismo en Estados Unidos.

“En los últimos días he escrito y reescrito esto muchas veces. Las palabras se sienten vacías, o de alguna manera no son suficientes, pero no puedo sentarme en silencio”, compartió la estrella de Keeping Up With the Kardashians en su declaración, según informa E! News.

“Como muchos de ustedes, estoy enojada, desconsolada y disgustada por el asesinato de George Floyd. Hemos visto esto muchas veces. Las personas negras han sido discriminadas, victimizadas y asesinadas durante demasiado tiempo, y han demostrado una resistencia sobrehumana frente a la constante adversidad”.

“Es incomprensible para mí que sea 2020 y la gente continúe restringiendo, estereotipando, dañando y oprimiendo a las personas de color, y que el racismo sea una realidad constante… Me rompe el corazón pensar que los padres tienen que enseñar a sus hijos cómo mantenerse con vida”.

“Sigo rezando por la igualdad para todos, la comprensión y el amor… Sigo con la esperanza de que juntos podamos obtener ayuda para obtener justicia para George y su familia, y para todos los estadounidenses negros que han sido asesinados, maltratados, maltratados e ignorados”.

Khloe prometió hacer su parte, especialmente porque reconoce que es privilegiada” en más de un sentido.

“Usaré ese privilegio para luchar por ti. No dejaré que se olvide el nombre de George Floyd. Hablaré y hablaré contra la discriminación sin miedo y más fuerte que nunca”, expresó.

“¡El cambio DEBE suceder! ¡Las vidas negras sí importan! Podemos, debemos, y cambiaremos el futuro”, concluye Khloe su mensaje.