Justin Elicker vence a Harp en elecciones primarias demócratas para Alcalde

Toni Harp buscaba su cuarto mandato consecutivo como Alcaldesa pero perdió la nominación demócrata

NEW HAVEN.- Las elecciones primarias para Alcalde se llevaron a cabo en varias ciudades de Connecticut, con las batallas más esperadas realizadas en New Haven.

La alcaldesa Toni Harp buscaba un cuarto mandato en el cargo, pero fue derrotada por Justin Elicker, quien ganó la candidatura demócrata para la Alcaldía.

Elicker obtuvo 7 mil 198 votos (58.29%), mientras que Harp consiguió 5 mil 150 marcas (41.71%).

En su discurso de victoria, Elicker agradeció a su equipo de campaña y a su familia, y dijo que espera liderar una administración que sea “honesta, ética y accesible”, y que “señalará a New Haven en la dirección en que cada residente pueda prosperar”.

Para demostrar que su administración sería un “gobierno accesible para todos”, Elicker hizo público su número de teléfono: 203)-500-2969.

El ahora candidato demócrata a la Alcaldía declaró que “amigos, gracias por unirse a esta campaña e invertir su tiempo, recursos y votos en nuestro movimiento. Esta victoria no hubiera sido posible sin ustedes”.

Agregó que “desde el día en que anuncié esta campaña, me he comprometido a hacer de New Haven un lugar donde todos tengan la oportunidad de prosperar, sin importar en qué vecindario vivan. Me comprometí a liderar con honestidad e integridad por encima de todo. Hoy, arropado por su apoyo, estoy más comprometido que nunca a restaurar un gobierno de la Ciudad basado en la honestidad y la integridad”

Los partidarios de Elicker gritaron en pleno discurso: “Nos cansamos de los mismos, el cambio es lo que la gente quería (triunfo de Elicker)”.

Por su parte, la aún Alcaldesa de New Haven, Toni Harp, tras conocer los resultados de las votaciones, comentó que “quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que trabajaron con mi campaña durante estos meses. Muchas gracias por creer en mi administración y en lo que hemos defendido”.

Harp sirvió tres términos como Alcaldesa.

Cuando se le preguntó si todavía se presentaría a las elecciones generales como candidata independiente, su respuesta fue: “No lo sé aún”.

Elicker publicó su victoria en Facebook con una sola palabra. Su publicación fue simple: “We won” (Ganamos).

Ganim gana primarias en Bridgeport

Por su parte, el alcalde de Bridgeport, Joseph Ganim, ganó la nominación demócrata para la Alcaldía al vencer por más de 200 votos de diferencia a Marilyn Moore.

Ganin obtuvo 5 mil 269 votos (51.21%), mientras que Moore consiguió 5 mil 21 marcas (48.79%).

En las primarias republicanas, el vencedor fue el hispano John Rodríguez, quien con un 48 por ciento de los votos derrotó a Ethan Book (28%) y a Dishon Francis (24%).

En las primarias demócratas por la alcaldía de East Haven, Steve Tracer, con el 62 por ciento de los votos, venció a Salvatore Maltese, que apenas consiguió el 38 por ciento de los votos.

En West Haven, ​Nancy Rossi, con 2 mil 703 (49%), logró la nominación demócrata a la Alcaldía, al vencer a Debbie Collins (32%) y a Edward O’Brien (18%).

En Hartford, en las primarias demócratas, el actual alcalde Luke Bronin, quien busca su segundo término, venció al hispano Eddie Pérez y a Brandon L. McGee.

PARA SABER

Las elecciones generales se llevarán a cabo el martes 5 de noviembre.