Jóvenes hispanos reciben becas en solemne celebración

YONKERS.- En una solemne celebración llevada a cabo, el miércoles pasado, en Castle Royale de esta ciudad, la Mexican American Chamber of Commerce of Yonkers realizó su primera High School Scholarship New Horizon Foundation, en la que otorgó a 10 estudiantes de secundaria, de ascendencia mexicana, becas para que puedan cumplir su sueño en la educación superior.

En el evento, la Mexican American Chamber of Commerce of Yonkers otorgó a los estudiantes galardonados alrededor de 20 mil dólares para que puedan ingresar a la universidad y poder alcanzar sus metas.

Los jóvenes que recibieron las becas son Citlali Rojas ($2,000) de la Yonkers High School; Emmanuel Rodríguez ($2,000) de la Lincoln High School; Daphne García ($2,000) de la Lincoln High School; Jeffry Mendoza ($1,000) de la Yonkers High School y Jaylin Hernández ($3,000) de la Yonkers Montessori Academy.

Además, Leonardo García ($2,000) de la Saunders High School; Katherine Peña ($2,000) de la Palisade Preparatory School; Brian García Hernández ($3,000) de la Lincoln High School; Jason Ruiz ($2,000) de la Lincoln High School y Nicholas Perla ($2,000) de la Yonkers Montessori Academy.

El presidente de la Mexican American Chamber of Commerce of Yonkers, Roberto Espíritu, de La Piñata Bakery, y su esposa Cecilia Zúñiga, manifestaron a EL SOL News que “es la primera vez que otorgamos becas a los estudiantes de secundaria, a través de la New Horizon Foundation.

Anteriormente por medio de La Piñata Bakery habíamos otorgado de 12 a 15 becas, y con este evento se han beneficiado unos 18 estudiantes”.

De acuerdo con los organizadores, estas becas fueron posibles gracias a la ayuda de los miembros de la Mexican American Chamber of Commerce of Yonkers y de varias empresas de Yonkers, de El Bronx y de otros lugares que han donado fondos a beneficio de los estudiantes de secundaria”.

Los organizadores explicaron que los jóvenes galardonados fueron elegidos en base a su puntaje por encima de 85, ser de ascendencia mexicana y haber contribuido a la comunidad. Cada uno fue entrevistado por los promotores.

“El objetivo primordial era dar a conocer al público la nueva fundación, la New Horizon Foundation, y ayudar a los jóvenes a que cumplan sus metas en la educación superior”, declaró Zúñiga.

Agregó que “tenemos planes de que este evento siga celebrándose cada año para seguir ayudando a los estudiantes a que alcancen sus sueños”.

Al evento asistieron cerca de 250 personas y comenzó con las palabras de bienevenida por parte Cecilia Zuñiga de La Piñata Bakery, la bendición por parte del Reverendo George Okoro y la entonación del himno nacional de los Estados Unidos y México, entonados respectivamente por el niño, Merckx Martínez y el cantante Mariano Cersa. Los presentes disfrutaron, además, de una presentación del Ballet Espíritu de México.

Al acto asistió el alcalde Mike Spano, el superintendente de las escuelas de Yonkers, Edwin Quezada; el Cónsul General de México, Jorge Islas López, funcionarios del Departamento de Policía de Yonkers y otras autoridades de la Ciudad.

Las maestras de ceremonia fueron Domini Pisculli y Ariana Aguilar.