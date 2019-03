Joven senador presenta proyecto para mejorar servicio de Metro-North

Una de sus propuestas es instalar Wi-Fi gratis en los trenes de Metro-North

NORWALK.- El joven senador estatal Will Haskell (D-Westport) presentó dos nuevos proyectos de ley a la Asamblea General con la intención de mejorar el servicio de trenes de Metro-North.

Si se promulgan, estas propuestas brindarán acceso inalámbrico a internet en los trenes que operan en la línea de New Haven y brindarán alivio a los pasajeros que suban al tren en New Canaan.

Haskell también destacó su determinación de reducir el tiempo de viaje y mejorar la confiabilidad.

El proyecto de ley SB 163 o “Una Ley sobre la Disponibilidad de Internet Inalámbrico en la Línea de New Haven del Metro-North”, requeriría que Metro-North proporcione acceso a internet inalámbrico de alta calidad y gratuito para los pasajeros de la línea de trenes de New Haven.

“Mientras el servicio de tren de Boston es compatible con el servicio de Wi-Fi, Connecticut se encuentra en una desventaja competitiva. Los empleadores nos dicen que mejorar nuestra infraestructura obsoleta es crucial para revitalizar nuestra economía. Los agentes inmobiliarios nos dicen que los compradores potenciales observan detenidamente la experiencia de los desplazamientos antes de invertir en nuestra comunidad. No podemos permitirnos que Metro-North permanezca estancado en el pasado”, declaró el senador Haskell.

“Los pasajeros de Connecticut merecen algo mejor que verse obligados a confiar en un servicio telefónico francamente poco confiable”, agregó el legislador.

Por su parte, el Proyecto de Ley SB 448, autorizaría a los bonos estatales a otorgar una subvención para construir un toldo para proporcionar protección contra los elementos en la estación de trenes de Talmadge Hill en New Canaan.

Como miembro del comité de transporte, Haskell comentó que está listo para trabajar con los legisladores del Condado de Fairfield desde ambos lados del pasillo para modernizar la infraestructura y brindar a los pasajeros una mayor confiabilidad.

“Es simplemente inaceptable que el tren que va desde New Haven hasta la Grand Central se haya vuelto más lento desde 1950 y no se haya hecho nada para que su velocidad sea más rápida”, señaló Haskell.

“Ahora que hemos pasado una caja de seguridad de transporte, es hora de realizar inversiones a largo plazo en nuestra infraestructura que nos permitirán acelerar los trenes y reducir los retrasos diarios. La línea New Haven-Grand Central es un corredor económico crucial para el estado de Connecticut, y la inversión en estos viajeros está muy atrasada”, finalizó el legislador.