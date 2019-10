José Luis Rodríguez ‘El Puma’ espera un escándalo de sus hijas cuando él muera

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ da por hecho que cuando él muera, sus hijas harán ‘circo’ ante los medios, pero dice no preocuparse por ello, pues él no formará parte de eso.

En entrevista con Tanya Chanrry, el intérprete venezolano lamentó la muerte de José José, de quien dijo lo quería ‘como un hermano’, y también se mencionó todo el problema que se suscitó entre sus hijos y su viuda tras la muerte del cantante.

Tanya aprovechó para preguntarle sobre el distanciamiento que tiene con sus dos hijas mayores Lilian y Lilibeth, y que si no teme que cuando él muera surja una situación similar en su familia; el Puma respondió: “si yo me voy, que hagan circo después de que yo me vaya. El circo siempre va a existir. Yo no formo parte de ese circo, realmente no me gusta”.

Rodríguez reveló que el distanciamiento con sus hijas ya tiene 32 años, y que al principio él y su esposa Carolina las buscaron para una reconciliación, pero ellas se negaron, y agregó que ahora son ellos los que no quieren tener relación con ellas, pero que si Lilian y Lilibeth le hablan y le piden un abrazo, todo en paz, él estaría dispuesto a verlas, y dijo a su entrevistadora que dejaran definitivamente de hablar del tema.

El Puma acaba de lanzar su más nuevo álbum titulado ‘Agradecido’, que es como se siente con Dios y la vida después de haberse recuperado del trasplante de sus dos pulmones.