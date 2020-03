Jornaleros afectados por escasez de trabajo debido al coronavirus

NORWALK.- Mario Zepeda, miraba ansioso el poco tráfico que circulaba por la avenida Martin Luther King de esta ciudad. Ningún auto hacia el alto para solicitar sus servicios. Todos los conductores iban muy rápido, como queriendo llegar lo más pronto posible a sus trabajos o casas.

El inmigrante declaró a EL SOL News que “he estado aquí desde las 6:00 de la mañana y nada. Yo hago de todo, limpio césped y hago hasta remodelaciones, pero desde hace una semana, el trabajo está escaso”.

Más de una docena de hombres, acompañaban a Zepeda esperando que un auto se parara para llevarlos a trabajar a algún lugar, sin embargo, la espera parecía inútil y no le quedaba más que seguir soportando el frío de la mañana.

La actual emergencia por el Coronavirus ha provocado que muchos no quieran salir a las calles por temor a contagiarse, sin embargo, los jornaleros por necesidad se reúnen en el puente de la avenida Martin Luther King, a pocos metros de la estación de trenes de South Norwalk, o en “El Palomar”, debajo del puente de la salida 8 de la I-95 en Stamford.

Deben elegir entre el riesgo de contagiarse o ganarse el pan de cada día. La mayoría elige lo segundo.

Varios jornaleros, entre ellos, uno que pidió que lo identificarán solamente como “Juan”, precisó que aunque le salga algún “trabajito”, temía que la paga fuera poca.

Sin derechos ni ningún tipo de protecciones, a veces los “patrones” se aprovechan de ellos, debido a que son indocumentados y tienen miedo de reclamar por temor a que llamen al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

“A mí me han engañado muchas veces. Al final del día, a veces te pagan poco o no te pagan. Ponen muchas excusas como “Te pagaré mañana”, pero nunca regresan”, lamento “Juan”.

Otro indocumentado, identificado como “Moisés”, dijo que a veces viaja de Norwalk a Stamford, ya que “en Stamford hay más trabajo”.

“Moisés” le comentó a este semanario que “antes trabajaba en un restaurante pero la paga era mala, y me salía mejor ir al “palomar” de Stamford a esperar a que alguien me contratara para ir a hacer trabajitos, sin embargo, de un tiempo para acá la cosa ha estado muy difícil y me tuve que regresar a Norwalk, pero veo que las cosas están mal o peor y con esta propagación del coronavirus se pondrá peor”.

Un jornalero, que pidió ser identificado como “Ramón”, manifestó que la semana pasada le “fue mas o menos bien” en la paga de varios trabajitos que realizó pero “a pesar de que compramos algunas cositas para comer, no pude comprar muchas cosas que necesitábamos como agua, papel higiénico y otros productos necesarios debido a que las tiendas tienen escasez de esos producto y nos preocupa porque con esta emergencia actual es necesario estar preparados”.