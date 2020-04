Instan a ICE liberar a solicitantes de asilo para evitar propagación de COVID-19

La agencia ha demostrado una incapacidad terrible para proporcionar atención médica adecuada a las personas detenidas, según los expertos

BRIDGEPORT.- Con el COVID-19 extendiéndose rápidamente por todo el país, se necesita trabajar juntos para salvar tantas vidas como sea posible. Esto incluye a los solicitantes de asilo detenidos por delitos relacionados con el ingreso ilegal.

Los solicitantes de asilo se encuentran entre los grupos más vulnerables a nivel mundial. Son madres, esposos e hijos que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución.

Con pocas opciones, llegan a los Estados Unidos bajo el derecho humano y legal de solicitar asilo.

De acuerdo con los defensores, históricamente, los solicitantes de asilo que se consideraba que no representaban un riesgo para la seguridad y demostraban “temor creíble de persecución” eran liberados para vivir con sus familias en la comunidad mientras esperaban decisiones legales sobre su estado.

Ahora están detenidos indefinidamente en los U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), mientras esperan fechas de corte o deportación.

Las instalaciones del ICE consisten en espacios cerrados, espacios comunes para comidas, baños compartidos y acceso deficiente a los productos necesarios para la higiene personal.

El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional los describe como hacinados, insalubres e inseguros.

La evidencia científica muestra que el SARS CoV-2, el virus que causa la infección por COVID-19, puede sobrevivir durante días en superficies comunes, y que la transmisión es más alta entre los contactos cercanos.

Los expertos en salud pública mencionan el distanciamiento físico y la cuarentena domiciliaria como las medidas principales para limitar la propagación de COVID-19.

Los centros de detención carecen de la capacidad de implementar estas medidas para mantener las pautas de salud pública para mitigar la propagación de COVID-19, y son terreno fértil para la propagación agresiva de esta enfermedad altamente contagiosa.

ICE, que ya ha se ha visto obligado a liberado a unos pocos inmigrantes, no ha logrado controlar los grandes brotes anteriores de enfermedades contagiosas, incluyendo brotes de influenza prevenible por vacuna, varicela y parotiditis en múltiples instalaciones en todo el país. Han demostrado una terrible incapacidad para proporcionar atención médica adecuada a las personas detenidas, señalaron los expertos.

Se han generado alarmas sobre los estándares de derechos humanos deficientes en los centros de detención del ICE en los Estados Unidos.

Su negligencia se ha documentado en un informe de Human Rights Watch, que relata los retrasos peligrosos en la atención de un hombre que no podía respirar debido a una infección pulmonar grave y la falta de vigilancia segura de un joven aislado que murió por suicidio.

Un brote en una instalación de ICE de una enfermedad altamente transmisible como COVID-19, que carece de una vacuna y tratamientos terapéuticos probados, sería devastador para los detenidos, la comunidad en general y los hospitales que los atenderán.

La detención de los solicitantes de asilo en instalaciones confinadas durante esta pandemia dará como resultado la propagación de COVID-19 no solo a los detenidos y al personal, sino también al público en general. Las solicitudes a ICE para compartir su plan para la gestión de COVID-19 dentro de sus instalaciones dieron como resultado una vaga declaración de que ICE “incorpora la guía de los CDC”, indicaron los defensores.

Pese a lo anterior, el ICE también está preocupado por la transmisión de COVID-19 dentro de sus instalaciones, con el primer caso documentado la semana pasada.

La agencia ha solicitado 45 mil máscaras quirúrgicas N95 para sus oficinas de campo. Estas máscaras son equipos de protección personal (EPP) que los médicos de primera línea, incluyéndome a mí, necesitan desesperadamente poder atender a pacientes críticos. Ya tienen una escasez extrema y es muy difícil para los hospitales obtenerlos en todo el país.