Inmigrantes se preparan para censo de 2020

La organización en defensa de los inmigrantes Make The Road CT iniciará su Campaña de Educación del Censo para garantizar que todas las personas sin importar su estatus migratorio sean contadas

BRIDGEPORT.- La organización Make The Road CT, una organización que representa a las comunidades de inmigrantes de Bridgeport y Hartford, inició su proyecto educativo del Censo 2020.

La reunión para abordar el tema se llevó a cabo en la Make The Road Office, el miércoles pasado, donde Clodomiro Falcón, funcionario hispano del Censo 2020 en Connecticut visitó a la organización para explicar el proceso del Censo, por qué es importante y respondió las preguntas de la comunidad.

De acuerdo con los miembros de la organización, los datos recopilados ayudan a determinar cómo se distribuirán los 675 mil millones de dólares en recursos federales, incluida la cantidad destinada a los servicios públicos como las escuelas, carreteras y hospitales.

Las comunidades de color corren el riesgo de ser subestimadas en el censo, señalaron los defensores.

Un recuento insuficiente dificultaría que las familias de raza negra, hispanas e inmigrantes tengan una representación justa y los recursos que necesitan sus comunidades.

Completar el censo es especialmente importante en comunidades marginadas donde Make The Road CT trabaja con la comunidad.

En Bridgeport en 2010, solo el 30 por ciento de las personas completaron el censo. Mientras que en las cercanías de Fairfield y Trumbull, el 82 y el 71 por ciento de las personas completaron el censo.

Por su parte, en Hartford en 2010, entre el 17 y el 35 por ciento de las personas completaron el Censo, mientras que en West Hartford, el 66 por ciento completó el Censo. Esto significa que las comunidades cuentan con pocos recursos. “Las comunidades ya sufren por la falta de recursos, y no podemos permitirnos que no se nos cuente en el censo”, indicó la organización.

En la reunión, se explicó el proceso del censo y por qué es tan importante. La comunidad asistente tuvo la oportunidad de hacer preguntas.

Los organizadores proporcionaron literatura en español e inglés.

Bárbara López, directora ejecutiva de Make The Road CT explicó que “el censo trata sobre el poder de nuestras comunidades y los recursos que necesitamos para prosperar. No seremos excluidos y queremos asegurarnos de que todos sean contados. El presidente Donald Trump trató de agregar una pregunta de ciudadanía para intimidar a las comunidades inmigrantes de participar en el censo de 2020 pero la Corte Suprema bloqueó este odioso intento de hacer invisibles nuestras comunidades de inmigrantes”.

López agregó que “pero nuestro trabajo apenas comienza. Nuestra comunidad debe saber que el censo es seguro e importante. Queremos asegurar a nuestra comunidad que existen protecciones extremadamente fuertes para los datos del Censo. Make The Road CT se compromete a educar a las comunidades inmigrantes sobre sus derechos y responsabilidades con respecto al censo. Durante el próximo año, estaremos apoyando a nuestras comunidades para que sean contadas, ayudando a las personas a completar el censo y respondiendo preguntas”.

De acuerdo con sus miembros, Make the Road CT trabaja para ayudar a los inmigrantes a ser activos en sus comunidades y salir de la pobreza a través de servicios legales y de apoyo, compromiso cívico, educación transformadora e innovación política.

Para mayor información sobre la organización, pueden ingresar a la web www.maketheroadct.org.