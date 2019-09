Inmigrantes de NY demandan a gobierno de Trump para detener regla de “carga pública”

NUEVA YORK.- La organización de derechos de los inmigrantes Make the Road New York se unió a The Legal Aid Society y una serie de otras organizaciones de defensa en Jackson Heights, el martes pasado, para anunciar que están demandando a la administración del presidente Donand Trump por su “regla de carga pública”, que podría tener un impacto devastador en muchas comunidad del país, entre ellas, el condado de Westchester

Actualmente, a los inmigrantes se les puede negar la entrada o la residencia en los Estados Unidos en función de su probabilidad de participar en el programa de asistencia en efectivo o de su probabilidad de recibir atención institucional a largo plazo.

La administración Trump propone ampliar esta definición para incluir a aquellos que han usado, o pueden usar, servicios como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como “cupones de alimentos” o programas de viviendas de la Sección 8.

La ley entrará en vigencia el 15 de octubre.

En un distrito, donde el 47 por ciento de la población son inmigrantes, la regla de la carga pública tiene el potencial de crear aún más confusión, luego de un verano lleno de temor por las medidas represivas de Inmigración y Aduanas, dijeron los líderes dentro de la oficina de Jackson Heights en Make the Road NY.

“La nueva regla de carga pública es un intento de cambiar la forma en que funciona la inmigración en este país. En lugar de un sistema basado en la familia, la administración quiere crear un sistema basado en la riqueza que dificulte cada vez más a los inmigrantes de color permanecer con sus familias en este país”, declaró Arline Cruz, Gerente de Programas de Salud de Make the Road NY.

“Esta es solo otra parte de la agenda más amplia de separación familiar de Trump. Francamente, esta agenda busca hacer que este país sea lo más blanco posible”, agregó Cruz.

Blanca Palomeque, una organizadora de Make the Road NY e inmigrante de Ecuador, habló sobre su batalla contra el cáncer de ovario y dijo que su salud en declive la obligó a dejar de trabajar. Ella dijo que Medicaid le permitió pagar el tratamiento y vencer el cáncer.

Palomeque, residente de Queens, dijo que pudo calificar para una tarjeta verde en 2008 y luego se convirtió en ciudadana estadounidense.

“Si esta regla de carga pública hubiera entrado en vigor hace 11 años cuando estaba solicitando mi tarjeta de residencia, no sé qué habría hecho. No puedo imaginar que me coloquen en la posición de elegir entre mi salud y obtener mi tarjeta de residencia”, expresó en español.

La asambleísta Catalina Cruz, quien representa a las áreas de Corona, Elmhurst y Jackson Heights, habló en contra de la regla de la carga pública y dijo que tenía el honor de representar al distrito con el mayor número de inmigrantes e inmigrantes indocumentados en el Estado.

“Mi distrito será uno de los más afectados, no solo por esta regla, sino por cada nueva pieza de estrategia política que salga de la Casa Blanca. Estamos casi en el momento de las elecciones, y vamos a ver más y más tácticas como estas que van a tratar de quitarle la humanidad a nuestra comunidad para luego convertirla en votos y dinero para la recuperación de Trump en las elecciones”, señaló Cruz.

La asambleísta Nily Rozic, el concejal Daniel Dromm y un representante de la senadora estatal Jessica Ramos también estuvieron presentes para ofrecer apoyo a la comunidad inmigrante de Queens y del condado de Westchester.

Otros grupos que apoyan la demanda incluyen el Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiática Americana, los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas y la Red Católica de Inmigración Legal.

Estarán representados por The Legal Aid Society, el Centro de Derechos Constitucionales y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

A medida que se acerca la fecha de implementación, los políticos en el distrito, la Ciudad y el Estado han criticado cada vez más la regla de “carga pública”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda el 20 de agosto desafiando la expansión de la regla, una medida respaldada por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.