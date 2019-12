Inmigrante podrá permanecer un año más con su familia

Recibió por un año la suspensión de la deportación

BRIDGEPORT.- La inmigrante Sonia Gutiérrez de Hernández, recibió una notificación que le ordenaba llamar de inmediato al agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) asignado a su caso.

Sonia llevaba puesto en su tobillo un brazalete de localización que pitaba siempre que el ICE requería verla.

Ella se ha acostumbrado al pitido del dispositivo en los últimos nueve meses

Pero el pitido del viernes pasado fue para algo completamente distinto. El ICE quería programar una reunión con ella junto para que le quitaran el brazalete.

La inmigrante presentía una buena noticia y al reunirse con su agente del ICE, este le informó que su petición para obtener una suspensión de la deportación por un año había sido otorgada.

Ahora, Sonia puede pasar la Navidad con su esposo Henry, y sus tres hijos: Bárbara, de 14 años; Ernesto de 10 y Daniel de 5.

El viernes pasado, en una sala de más de 50 simpatizantes, incluidos políticos locales que escribieron cartas en su nombre, Sonia declaró que estaba extasiada cuando escuchó la noticia.

“Empecé a llorar. Yo estaba tan feliz. No podía creerlo”, declaró la inmigrante.

En septiembre pasado, funcionarios del ICE le dijeron a Gutiérrez que comprara un boleto de avión y que abandonara los Estados Unidos para regresar a su país de origen, Honduras, antes del 13 de diciembre.

Ella vino a Estados Unidos, de forma indocumentada en 2002.

Sonia relató que huyó de Honduras después de que un pariente la golpeó e intentó violarla. Dijo que cuando trató de decirles a otros familiares, no le creyeron. Reveló estaba preocupada por su seguridad.

“Me vine a este país con el corazón roto”, confesó Gutiérrez. Dejó en Honduras a siete hermanos: cinco hermanas y dos hermanos.

Vivió con varios amigos en Nueva Orleans, por un período breve de tiempo, antes de mudarse a Nueva York, donde conoció a su futuro esposo, y finalmente se trasladó a Bridgeport.

Desde su llegada a los Estados Unidos, ella ha estado apuntando al sueño americano mientras trabajaba y pagaba sus impuestos.

Obtuvo un permiso en 2009 para trabajar en los Estados Unidos, que renueva anualmente.

Sonia fue un asistente de salud en el hogar con licencia en Nueva York durante varios años. Pero su pasión cambió al abogar por los inmigrantes después de unirse a la organización Make the Road CT. Ahora es una organizadora comunitaria para el grupo.

El representante estatal de Bridgeport, Steve Stafstrom, comentó que ha trabajado en estrecha colaboración con Sonia y Make the Road CT para abordar las lagunas en la TRUST Act. Dijo que observó sus incansables esfuerzos para apoyar a los inmigrantes en la comunidad día tras día.

Por su parte, el representante estatal de Bridgeport, Antonio Felipe, la llamó “una luchadora feroz y que “debería quedarse en Bridgeport todo el tiempo que quiera, porque es muy amada por la comunidad”.

Sonia manifestó a principios de esta semana que estaba en un horario de visitas regulares con el ICE cuando de repente recibió una llamada a mitad de la noche en septiembre pasado, después de hablar en un mitin en apoyo de los inmigrantes en Bridgeport.

Durante la llamada, le dijeron que compareciera en la corte en Hartford a la mañana siguiente. Cuando llegó a la Corte, le dijeron que tenía que abandonar los Estados Unidos antes del 13 de diciembre y regresar a Honduras.

Los abogados de Sonia dijeron que su “tenacidad” y su “disposición a luchar por sí misma” ayudaron a su caso a quedarse.

Ella dijo que tiene la intención de continuar luchando para ayudar a un miembro de Make the Road CT que ha sido detenido por ICE durante meses.

Emmanuel Cruz Martínez, residente de Bridgeport desde 2013, fue arrestado por el ICE a una cuadra de su casa aproximadamente una semana después de la manifestación y desde entonces ha estado detenido en una instalación en Massachusetts, según Make the Road CT. Él vino a los Estados Unidos desde México.

Miembros de Make the Road CT dijeron que al inmigrante le preocupa regresar a México debido a las amenazas que la familia de su ex esposa, que es miembro de la policía, ha hecho contra su vida.