Inmigrante de CT describe como vive detención del ICE en medio de temores de COVID-19

NEW HAVEN.- A medida que los defensores continúan advirtiendo que las prisiones y los centros de detención superpoblados en todo el país no están preparados para manejar un brote de COVID-19, entre las personas afectadas por tales condiciones se encuentran los detenidos por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Muchos esperan audiencias o deportaciones.

Un residente de Connecticut que está detenido por ICE en una cárcel del condado de Alabama declaró que no hay forma de practicar el distanciamiento social.

Richard Marvin Thompson ha estado detenido por las autoridades de inmigración durante los últimos siete años.

Reveló que en este momento está asustado.

“¿Qué pasa si me enfermo y contraigo el virus? Se preguntó el inmigrante.

Thompson fue traído a Connecticut desde Jamaica por su padre, un ciudadano estadounidense naturalizado.

Tenía 14 años en ese momento y vivía legalmente en Bridgeport como residente permanente. Cuando tenía 18 años, se peleó y fue condenado por asalto en segundo grado. Once años más tarde, el ICE decidió deportar a Thompson, argumentando que perdió su estatus legal debido al crimen que cometió cuando era adolescente.

Thompson habló recientemente desde el interior del centro de detención del condado de Etowah en Alabama, donde se encuentra en una unidad especial para detenidos del ICE.

Comparte su celda con otro detenido y dijo que los pasillos llenos de gente y los lugares de reunión hacen que sea imposible mantenerse a 6 pies del próximo interno.

Señaló que “la unidad en sí es como una gran área de cuarentena. Te levantas todos los días y estoy frotando los codos con un detenido. Todos los días tendré a alguien en mi celda. Es difícil practicar la distancia social aquí”, indicó el inmigrante.

Recientemente se publicó en línea un video creado por los detenidos dentro de la cárcel del condado de Etowah.

Los detenidos piden ayuda y dicen que algunos están enfermos. El video atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales y una severa respuesta de la policía de Alabama. Hubo un cierre patronal y búsquedas celulares.

El sheriff del condado de Etowah, Jonathon Horton, calificó el video como un engaño y, el 26 de marzo, publicó una respuesta en Facebook.

Los detenidos comenzaron una huelga de hambre, y Thompson dijo que las autoridades finalmente sacaron a las personas supuestamente enfermas de la unidad.

Pero Etowah es solo uno de los cientos de lugares en todo el país donde el ICE tiene inmigrantes detenidos.

Bryan D. Cox, director de asuntos públicos de la Región Sur de ICE, dijo que la agencia está tomando precauciones extensas en todo el país para limitar la propagación potencial de COVID-19 en sus instalaciones.

La semana pasada, la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Yale presentó una demanda de acción de clase que pedía la liberación de todos los inmigrantes en un centro de detención de ICE en Massachusetts.

La demanda dice que los detenidos corren el riesgo de contraer un virus que se alimenta precisamente de las condiciones inseguras y compactas en que se encuentran los inmigrantes.

Thompson dijo que el condado de Etowah tiene problemas similares.

