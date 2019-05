Inmigrante busca que se reabra su caso de deportación

NEW HAVEN.- Un abogado de un inmigrante indocumentado que fue ordenado para ser deportado de los Estados Unidos pidió que su caso sea reabierto.

Nelson Pinos, que ahora tiene 45 años, ha estado viviendo en una iglesia santuario en New Haven, durante un año y medio.

Su abogada, Tina Colón Williams, del Esperanza Center for Law & Advocacy, dice que cuando Pinos fue arrestado hace 25 años no estaba al tanto de cuándo un tribunal de inmigración ordenó su deportación en 1994, y que no tuvo conocimiento de la orden hasta 2012.

Dado que Pinos no tuvo la oportunidad de presentarse ante el tribunal de inmigración la primera vez, Williams sostuvo que la orden no se emitió correctamente y, por lo tanto, no es legalmente válida.

Un panel de tres jueces del 8º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos Escuchará los argumentos orales.

John Mohan, un portavoz de Immigration and Customs Enforcement (ICE), dijo que la agencia no comenta sobre los detalles específicos de los casos de inmigración que se escucharon ante un juez de inmigración.

Pero en una declaración, el ICE dijo que un juez federal de inmigración emitió a Pinos una orden final de remoción en 2015.

Pinos no fue puesto bajo custodia deL ICE, pero se le permitió reportarse periódicamente a una oficina del ICE después de haber proporcionado pruebas de que tiene la intención de cumplir con la orden, indicó la agencia.

Pinos buscó refugio en la iglesia después de que se le ordenó abandonar los Estados Unidos a fines de 2017. El residente de New Haven ha estado viviendo ilegalmente en los Estados Unidos desde 1992.

Sus partidarios se reunieron en un juzgado federal en Hartford, Connecticut, el pasado noviembre para celebrar el aniversario de Pinos entrando a la Fisrt & Summerfield United Methodist Church.

Si Pinos se va de la iglesia, corre el riesgo de ser arrestado y deportado, él no podría regresar a los Estados Unidos legalmente a menos que se anule la orden de deportación y se reabra el caso, finalizó su abogado.