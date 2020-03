INFORME ESPECIAL: Coronavirus se expande sin control en area tri-estatal

Las autoridades reportan casi 5 mil 500 casos en Connecticut, Nueva York y New Jersey y han fallecido alrededor de 35 personas

Redacción EL SOL News

STAMFORD.- El coronavirus sigue expandiéndose en el área tristestatal sin ningún tipo de control. A todas horas se reportan nuevos casos y el número de fallecimientos va en aumento.

Las autoridades manifestaron que se esperan muchos más casos en las próximas horas.

En el estado de Nueva York, se han confirmado más de 4 mil 500 casos y se han reportado más de 30 fallecimientos.

En el condado de Westchester, el número de casos continúa subiendo a un ritmo acelerado y se reportan más de 800 casos, mientras que la Ciudad de Nueva York ha registrado más de 2 mil 500 casos.

Connecticut, en pocas horas, superó la barrera de los 100 casos de coronavirus, llegó a más de 160 y se han reportado ya tres fallecimientos.

El primero de ellos se trata de un hombre de Ridgefield, que falleció en el Hospital de Danbury, y el segundo es un hombre de 91 años, de New Canaan, que murió después de haber sido hospitalizado la semana pasada. Murió en el Hospital de Norwalk. El tercer infortunado tambien era de New Canaan.

Por su parte, New Jersey confirmó más de 500 casos y hasta ahora las autoridades han reportado 5 fallecidos.

A nivel nacional, se han reportado más de 9 mil 500 casos, un total de 155 muertos, y 108 pacientes recuperados, que adquirieron el virus, pero lograron recuperarse en pocas horas.

Gobernadores anuncian medidas para frenar virus

Los gobernadores Ned Lamont de Connecticut, Andrew Cuomo de Nueva York, Phil Murphy de Nueva Jersey y Tom Wolf de Pensilvania, anunciaron medidas adicionales para combatir el COVID-19.

Los cuatro gobernadores anunciaron que las porciones interiores de los grandes centros comerciales, parques de atracciones y boleras (instalaciones de boliche) en los cuatro estados cerrarán sus instalaciones hasta nuevo aviso.

Lamont declaró que “esta es una emergencia de salud pública que se mueve rápidamente y evoluciona de igual manera, y tomar este tipo de decisiones importantes como región tiene más sentido. Combatiremos este virus trabajando juntos y siendo consistentes a través de nuestras fronteras y estoy orgulloso de trabajar con mis colegas gobernadores en este esfuerzo”.

Por su parte, Cuomo comentó que “en ausencia de estándares nacionales, estamos haciendo todo lo posible como estados para reducir la densidad y contener la propagación del virus. Es fundamental que permanezcamos en la misma página que nuestros estados vecinos, y hasta ahora somos la única región del país que se asocia para crear políticas uniformes de reducción de la densidad regional que eviten las ‘compras estatales’. Continuaremos trabajando juntos para actualizar nuestro regulaciones y orientación a medida que la situación evoluciona mientras se mantiene un estándar constante en toda la región”.

Lamont firmó esta semana una orden ejecutiva que toma medidas para mitigar la propagación de COVID-19. La orden permite que Medicaid cubra servicios de telesalud solo de audio, brinda flexibilidad para las funciones legales críticas con respecto a los conservadores y las audiencias de competencia para garantizar la seguridad de los pacientes en hogares de ancianos y exime a ciertas escuelas dentro de las instalaciones estatales de la orden de cancelación de clases.

Otras medidas son que el Department of Energy and Environmental Protection (Deep) solicita a PURA que tome medidas de emergencia para proteger a los pagadores de tarifas de servicios públicos.

Asimismo, el Departamento de Educación está buscando una exención para los requisitos de pruebas estandarizadas, continúa proporcionando recursos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante los cierres y ayudar en el programa de comidas.

Además, a través de una asociación con el Estado, una coalición de anunciantes al aire libre está donando espacio en vallas electrónicas para difundir la conciencia pública sobre COVID-19.

Hospitales de CT y NY recolectan muestras de conductores

Los hospitales de Connecticut y Nueva York se están esforzando por prepararse a medida que aumenta el número de casos de COVID-19, agregando pruebas de detección para los conductores y preparándose para reasignar al personal y agregar camas en las salas de emergencia, en caso de que haya un aumento de pacientes en las próximas semanas y meses.

Voceros del Connecticut Children’s en Hartford, manifestaron que el centro asistencial estaba preparado para levantar una carpa para atender a pacientes con COVID-19 si fuera necesario.

Otros hospitales están trayendo de regreso al personal retirado, reasignando empleados existentes, o buscando traer trabajadores de otros estados.

Esta semana, al menos cinco hospitales de Connecticut ya habían comenzado a ofrecer “pruebas de conducción” para COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Los pacientes con la aprobación de un médico simplemente conducen hasta el sitio al aire libre, donde el personal del hospital llega a través de las ventanas del automóvil para recoger las muestras de hisopos de los pacientes.

Las personas potencialmente infectadas nunca tienen que abandonar sus vehículos a la hora de someterse a la prueba.

Consumidores “barren” con papel higiénico y desinfectante para manos

A medida que el nuevo coronavirus se ha extendido por el mundo, en el último mes muchas personas de Connecticut y Nueva York han buscado suministros y artículos de primera necesidad para hacer frente a la pandemia.

La recomendación de los expertos al respecto es tener a la mano un gel antibacterial, toallas desinfectantes y, sobre todo, lavarse las manos con frecuencia.

Pero los consumidores han optado por hacerse también de otros productos como el papel higiénico.

Los expertos en psicología del consumidor afirmaron que el comportamiento es “obviamente irracional”, y un claro ejemplo de una mentalidad impulsada por las redes sociales que en vez de informar “desinforman”.

Cuando aparecen imágenes de estantes vacíos, la gente siente temor y necesidad de actuar, aunque no se sepa bien qué hacer, manifestaron los expertos.

“Esta es una guerra contra el coronavirus”, declara Cuomo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, elogió a las autoridades federales por “intensificar” y enviar el Army Corps of Engineers para aumentar la capacidad hospitalaria en el estado de Nueva York.

Cuomo calificó esta lucha como una “guerra” contra el coronavirus, comparando la ayuda del gobierno federal con los misiles usados en la Segunda Guerra mundial.

“Creo que esa es la mejor noticia, francamente, que ha sucedido desde que comenzó está pandemia. Esta es una guerra, tenemos que tratarla como tal aquí en Nueva York”, agregó el funcionario.

“En una guerra se necesita al gobierno federal. Los estados no luchan en guerras, lo hicimos una vez, pero eso fue un gran error”, comentó Cuomo un día después de que la Casa Blanca dijo que el Army Corps of Engineers se desplegaría en el Estado para ayudar.

Gobernador en contra que Ciudad de Nueva York esté en cuarentena

El gobernador Andrew Cuomo desechó la idea de implementar una orden de cuarentena en la ciudad de Nueva York o en cualquier otro lugar del Estado.

Cuomo declaró que es probable que haya más medidas agresivas y agregó un nuevo mandato estatal y es que todas las empresas deben tener al menos el 50 por ciento de sus empleados trabajando desde casa, aunque los servicios esenciales están exentos.

El Gobernador emitió el nuevo mandato cuando el Estado vio más de mil nuevos casos de COVID-19 en Nueva York.

Pese a lo anterior, Cuomo se mantuvo firme en contra de pedir un estado de cuarentena, diciendo argumentando que “no aprobaríala cuarentena, ya que eso asusta a la gente al no poder salir de tu casa. El miedo es mayor problema que el propio virus. La enfermedad se combate enfrentándola, no escondiéndose de ella”.

Economía afectada por coronavirus

A medida que la economía nacional y estatal se desploma, los residentes de Connecticut y Nueva York se enfrentan a tasas de desempleo vertiginosas en medio de un mercado inestable.

Esta semana Connecticut recibió cerca de 25 mil reclamos de desempleo.

“Vale la pena señalar que en una recesión, generalmente tenemos 5 mil nuevas reclamaciones por semana”, informó Lamont.

Él atribuye estos números a los negocios generalizados, restaurantes y otros cierres en un intento por detener la propagación del coronavirus.

“Cuando decidimos cerrar restaurantes y bares, junto con Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island, resultaron afectados más de 100 mil personas. Nuestra industria hotelera, en el área triestatal cuenta 100 mil empleados y dos ellos resultaron afectados, pero era una medida que debíamos que tomar”, indicó Lamont.

Afirmó que Connecticut debe proporcionar a estos trabajadores recién desempleados una red de seguridad social, incluida la licencia por enfermedad remunerada.

“En este momento les estamos diciendo a la gente, no solo a aquellos que tuvieron un trabajo y perdieron, sino también a aquellos que trabajan por cuenta propia y contratistas independientes, podremos cuidarlos a corto plazo”, agregó el Gobernador.

En el futuro, Lamont enfatiza que el Estado deberá enfocarse en superar la escasez de suministros y trabajadores de atención médica necesarios para tratar el coronavirus.

PARA SABER

Los gobernadores de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey han declarado estados de emergencia. Las líneas abiertas para responder a las preguntas sobre el coronavirus en el área triestatal son: Nueva York (1-888-364-3065); New Jersey (1-800-222-1222) y Connecticut (2-1-1).