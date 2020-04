INFORME ESPECIAL: A pesar de las presiones gobernadores de CT y NY no reabrirán economía por ahora por considerar que sería un riesgo para todos 

Andrew Cuomo de Nueva York y Ned Lamont de Connecticut coincidieron que si reabren los negocios en este momento se podrían perder los avances obtenidos hasta ahora y ocurrir una segunda ola del virus

REDACCION EL SOL News

STAMFORD.- Centenar de manifestantes se reunieron esta semana frente al Capitolio de Nueva York, en Albany, para exigir al gobernador Andrew Cuomo la reapertura de la economía de estado de Nueva York.

La orden ejecutiva firmada por Cuomo establece el cierre de escuelas, negocios no esenciales y regulaciones de distanciamiento social hasta el 15 de mayo, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus en el Estado.

Misma situación se vive en Connecticut, donde más de mil manifestantes de todo el Estado salieron a las calles para exigir al gobernador Ned Lamont que reabra la economía cuando antes, asegurando que sus derechos personales han sido violados por sus órdenes gubernamentales.

La protesta en Connecticut se llevó a cabo afuera del edificio del Capitolio Estatal en Hartford y afuera de la Residencia del Gobernador, donde una larga fila de automóviles portaban carteles exigiendo a Lamont que reabra la economía.

Lamont extendió las medidas del distanciamiento social hasta el 20 de mayo.

“No vamos a hacer que la gente pierda la vida porque actuamos imprudentemente. No voy a hacer eso, la salud de las personas está primero y el distanciamiento social sigue siendo nuestra mejor arma para combatir la propagación de este virus”, declaró Cuomo.

“Piensa en lo que hemos pasado. Piensa en cuántos neoyorquinos hemos perdido y seguimos perdiendo. Debemos ser muy cuidadosos ahora. Lo peor que puede pasar es que pasemos por este infierno otra vez”, escribió Cuomo en Twitter.

El Gobernador de Nueva York advirtió que no se debe reabrir la economía del Estado tan rápidamente, ya que de lo contrario se perderán los avances logrados en la batalla contra el virus.

Por su parte, Lamont indicó que “el indicador clave para que empecemos a reabrir la economía de Connecticut es la tasa de hospitalizaciones. Eso nos da una idea de cuán grande son las infecciones en la comunidad”.

El Gobernador de Connecticut agregó que “las hospitalizaciones se están aplanando, eso significa que vamos por buen camino pero reabrir la economía ahora sería perder lo que hemos ganado hasta ahora. Hay que dar un paso a la vez. Vamos a comenzar a pensar en cómo volver a poner nuestros negocios de pie pero despacio, sin correr”.

Crearán “ejército” para rastrear pacientes con coronavirus y contener propagación

Para detener la propagación del virus y una medida para reabrir los negocios en el área, el gobernador Cuomo, junto a sus colegas de Connecticut y New Jersey, anunció un programa regional de rastreo de contactos de personas con COVID-19, considerada como una “empresa masiva”.

Cuomo agregó que el programa, que contará con el apoyo de 10 millones de dólares por parte de Bloomberg y se desarrollará en conjunto con los investigadores de Johns Hopkins, será regional en su enfoque porque “el virus no se detiene en los límites jurisdiccionales”.

El esfuerzo requerirá un “ejército”, para llevarlo a cabo. Si bien la planificación aún está en proceso, agregó que unos 35 mil estudiantes de medicina de las universidades SUNY y CUNY serán llamados para ayudar.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, expuso el miércoles pasado sobre un plan de rastreo de la Ciudad.

Cuomo indicó que cualquier enfoque de Nueva York se coordinará con el resto del Estado, junto con Nueva Jersey y Connecticut.

Para el Gobernador de Nueva York la medida es crítica, y servirá como una preparación por si se presenta una segunda ola del virus, como ocurrió con la epidemia de la influenza de 1918.

“Si no estás listo para la segunda ola, esa es la ola que te va a derribar”, señaló Cuomo, reconociendo que algunos funcionarios locales sienten la presión de reabrir más rápido que otros. El Gobernador dijo que no permitirá eso en Nueva York, al igual que Ned Lamont en Connecticut.

En un modelo actualizado, publicado el martes pasado, el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) proyectó que la cifra máxima de muertes en Nueva York sería un 64 por ciento más alta de lo que modeló hace apenas una semana, impulsada, en parte, por un nuevo esfuerzo para contar las muertes “probables” de la ciudad de Nueva York además de los casos confirmados del Estado.

El modelo también registró mayores proyecciones de mortalidad para Nueva Jersey y Connecticut, con 7 mil 116 y 2 mil 884, respectivamente.

Casi 260 mil casos de COVID-19 en NY

Pese al aumento de los casos positivos de coronavirus en Nueva York esta semana, la curva comienza a aplanarse, ya que el incremento de los casos no tiene ahora el alto porcentaje que se registraba hace un par de semanas.

Pese a ello, las autoridades señalaron que es importante seguir manteniendo la regla de distanciamiento social y la utilización de las máscaras en lugares públicos.

Hasta el jueves pasado, el estado de Nueva York reportó un total de 257 mil 216 casos confirmados de COVID-19 y un total de 15 mil 302 personas fallecidas.

En la Ciudad de Nueva York, el número de casos aumentó a 142 mil 432 y hay 10 mil 977 personas fallecidas.

En el condado de Westchester, la cifra de casos se disparó a 25 mil 276 casos y se han reportado 838 personas fallecidas.

Los datos por cada ciudad del condado de Westchester revelan que Yonkers sigue siendo el municipio con más casos con 4 mil 35, seguido de New Rochelle (mil 798), Mount Vernon (mil 729), White Plains (mil 41), Greenburgh (700), Port Chester (679), Ossining (656), Peekskill (440), Cortlandt (417), Mount Pleasant (376), Yorktown (370), Scardale (290), Eastchester (286), Harrison (234), Sleepy Hollow (232) y Mamaroneck (209).

CT supera los 20 mil casos de coronavirus

Por su parte, en Connecticut también el número de casos continúa aumentando aunque no a un ritmo acelerado como en las semanas anteriores.

Hasta el jueves pasado, Connecticut registró un total de 20 mil 360 casos y mil 423 muertes.

El Condado de Fairfield está cerca de llegar a los 10 mil casos y reporta un total de 9 mil 988 casos positivos de COVID-19 y 584 fallecimientos. Le sigue en condado de Hartford con 4 mil 128 casos positivos y 442 personas fallecidas.

El condado de New Haven registra 5 mil 811 casos y 345 personas que perdieron la vida.

Stamford es la ciudad con más casos positivos de coronavirus con 2 mil 67 casos, seguido de Bridgeport con mil 421, New Haven (mil 177), Norwalk (mil 42) y Danbury (842).

Se informó que Quest Diagnostics y Hartford Healthcare se unirán para aumentar la capacidad de prueba de coronavirus del Estado en un 80 por ciento, lo que elevará a Connecticut a unas 4 mil 600 pruebas por día.

http://www.bradygoldberglaw.com/web/