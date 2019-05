Incendio en mezquita fue intencional, aseguran autoridades

Un grupo bipartidista de legisladores se unió a líderes de las religiones musulmana, judía y católica para buscar la aprobación de 5 millones de dólares en bonos para fortalecer y asegurar los lugares de culto

NEW HAVEN.- La mezquita Diyanet era el lugar de reunión diaria donde los musulmanes compartían entre amigos y familiares y celebraban el Ramadán (fiesta del ayuno).

El domingo pasado, los feligreses recibieron noticias devastadoras: se produjo un incendio en el sitio religioso justo antes de las 4:00 de la tarde.

El fuerte incendio hizo que la mezquita quedara inhabitable.

El lunes pasado, los funcionarios de New Haven dieron otra mala noticia a los feligreses: el incendio se había provocado intencionalmente.

“Estamos sorprendidos. Todo el mundo está triste en este momento”, declaró Haydar Elevli, presidente de la Fundación Religiosa Turco-Americana en Connecticut, propietaria de la mezquita.

Las autoridades desconocen el motivo específico del incendio. No se han producido arrestos hasta ahora y la investigación continúa.

Nadie resultó herido en el incendio.

John Alston, jefe del Departamento de Bomberos, comentó que los oficiales federales encargados de hacer cumplir la ley estaban ayudando en la investigación del incendio.

“Un ataque como este es especialmente doloroso y odioso, ya que no solo se ataca al edificio sino también al corazón de las personas”, declaró el gobernador Ned Lamont.

El incendio llegó en un momento en que los lugares de culto han sido objetivos frecuentes.

En marzo, 51 personas murieron en ataques en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, después de que el sospechoso publicara un manifiesto lleno de odio, indicaron las autoridades.

Una semana más tarde, alguien provocó un incendio frente a la mezquita del Centro Islámico en Escondido, California, y se encontraron graffitis anti-musulmanes que se refieren a los ataques de Nueva Zelanda, de acuerdo con la policía.

Además el Centro Islámico Muhammad de Hartford recibió una llamada telefónica de alguien que amenazó con quemarlo. La persona utilizó insultos raciales en la llamada.

En abril, tres iglesias donde se concentran predominantemente personas de raza negra fueron incendiadas en Louisiana, y un hombre armado abrió fuego en una sinagoga en Poway, California, durante un servicio el último día de la Pascua.

Las autoridades investigaban si el sospechoso en el tiroteo era el autor de un manifiesto antisemita, en el cual el escritor también se responsabilizó por el incendio de la mezquita en Escondido.

“Dados los ataques recientes a las casas de culto en este país y en todo el mundo, corresponde a las autoridades policiales investigar la posibilidad de un motivo de sesgo para este incendio”, señaló Tark Aouadi, director ejecutivo de la Junta de Relaciones Americano-Islámicas en Connecticut, refiriéndose al incendio de New Haven.

Elevli reveló que no había oído hablar de ninguna amenaza contra la mezquita o sus miembros antes del incendio. Dijo que no se le había pasado por la cabeza que la mezquita podría haber sido atacada.

La mezquita, ubicada en 531 Middletown Avenue, cerca del Foxon Boulevard, cuenta con aulas y apartamentos y se inauguró en 2010, expresó Elevli.

La mezquita estaba en construcción, y el edificio estaba casi vacío cuando ocurrió el incendio.

A lo largo de los años, la mezquita de New Haven se había convertido en un lugar de reunión para las familias, con programas educativos para niños los fines de semana.

