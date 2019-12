ICE regresa a NY y captura a 12 inmigrantes en operación de 5 días

Los inmigrantes arrestados incluyen ciudadanos de Argentina, Chile, China, Colombia, Japón, Kazajstán, México y Rusia.

NEW ROCHELLE.- En un nueva operación de cinco días, oficiales del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) capturaron a 12 inmigrantes en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester.

Durante la operación, que terminó el 5 de diciembre pasado, los oficiales de deportación del Enforcement and Removal Operations (ERO) arrestaron a 12 inmigrantes por violar las leyes de inmigración de los Estados Unidos, según informó el ICE.

Según la agencia, todos los inmigrantes arrestados durante esta operación se consideran casos de Remoción de Extranjeros Fugitivos (FAR) o “fugitivos extranjeros”, buscados por cometer delitos graves en el extranjero.

Entre los detenidos se destacan un ciudadano mexicano de 52 años, capturado en Staten Island, buscado por las autoridades mexicanas por asesinato, así como un inmigrante colombiano de 35 años, capturado en Flushing, buscado por las autoridades policiales en España por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, y un ciudadano argentino de 47 años, capturado en Manhattan, buscado por las autoridades argentinas por cargos de causar lesiones graves a una persona que quedó permanentemente en silla de ruedas.

Asimismo, hubo otros inmigrantes arrestados que residían en el condado de Westchester, especialmente en New Rochelle.

Los arrestados incluyen ciudadanos de Argentina, Chile, China, Colombia, Japón, Kazajstán, México y Rusia.

En esta nueva operación del ICE se realizaron arrestos en el Bronx, Brooklyn, Flushing, Forest Hills, Manhattan, New Rochelle, Ridgewood y Staten Island. Todos los arrestados se encuentran actualmente bajo custodia del ICE en espera de una audiencia ante un juez de inmigración, finalizaron las autoridades.