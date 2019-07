ICE pronto podrá deportar a indocumentados que tengan menos de 2 años sin audiencia

De acuerdo con los expertos, el mayor impacto de esta nueva regulación será el requisito de que los inmigrantes demuestren afirmativamente y convenzan a un oficial de inmigración de que han estado aquí por más de 2 años

BRIDGEPORT.- El US Immigrations and Customs Enforcement (ICE), está ampliando su uso del programa de deportación de “expulsión acelerada” para deportar más rápidamente a los presuntos inmigrantes indocumentados que no hayan tenido una audiencia en menos dos años.

Según el American Immigration Council (AIC), el programa se estableció en 1966 y se amplió en 2017 por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, y ahora representa una parte sustancial de las deportaciones cada año.

Hasta ahora, el programa permitía a los agentes de inmigración, de rango relativamente bajo, la deportación acelerada de los inmigrantes detenidos a menos de 100 millas de una frontera o costa, que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos dentro de los 14 días anteriores sin una audiencia ante un juez en el tribunal de inmigración.

Sin embargo, según los expertos de la AIC, los cambios en las reglas amplían el mandato del ICE mucho más lejos, permitiendo a los oficiales usar la “expulsión acelerada” de los inmigrantes detenidos en todo el país, no solo en la zona de las 100 millas, sino en todo el país que hayan estado en los Estados Unidos por menos de dos años sin haber tenido un audiencia.

Aaron Reichlin-Melnick, un analista de políticas de la AIC, explicó que los cambios fueron “masivos y peligrosos” y “ahora, si el ICE cree que alguien está indocumentado y ha vivido en los Estados Unidos por menos de dos años, a menos que el inmigrante demuestre lo contrario, puede deportar a esa persona, sin que se le permita una revisión judicial “.

Tanto la AIC como la American Civil Liberties Union (ACLU) anunciaron rápidamente que planeaban demandar a la administración Trump por los cambios en las reglas.

El Migration Policy Institute, otro grupo de expertos centrado en la inmigración, pronosticó que hasta 297 mil personas de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, ingresaron en los últimos dos años, lo que significa que ahora están en un nuevo riesgo de ser deportados sin haber tenido una audiencia.

“Quizás el mayor impacto de esta nueva regulación será el requisito de que los inmigrantes demuestren afirmativamente y convenzan a un oficial de inmigración de que han estado aquí por más de 2 años”, indicó Sarah Price, abogada de inmigración y analista de políticas en el instituto.

“Viviendo en las sombras, los inmigrantes no autorizados se esfuerzan por existir sin un registro de documentos. Convencer rápidamente a un oficial de inmigración de que han estado aquí por más de 2 años no será una tarea fácil para muchos”, agregó.

Un manual de políticas publicado por el AIC en 2017 argumentó que los oficiales de virtually unchecked authority (autoridad virtualmente sin control) tienen a los inmigrantes en el proceso de deportación y la falta del debido proceso aumenta el riesgo de que los oficiales deporten incorrectamente a los inmigrantes que no cumplen con los criterios de remoción acelerada, o aquellos que podrían haber calificado para el alivio de deportación de una inmigración.

Además, argumentaron que el proceso acelerado de deportación podría afectar a los solicitantes de asilo que se ven presionados indebidamente a retirar sus solicitudes de asilo y ser deportados a través de una deportación acelerada, argumentando que “en esencia, la ley permite que el oficial de inmigración se desempeñe como fiscal (acusado de hacer cumplir la ley) y el juez (tomar una decisión final sobre el caso)”.