ICE arresta a más de 80 inmigrantes en Westchester y otros condados

YONKERS.- El U.S. Immigration and Customs Enforcement detuvo a 82 personas en una ola de arrestos que duró cinco días varias áreas de Nueva York.

Eso incluye arrestos en los condados de Westchester, Rockland y Putnam, que terminaron el 25 de septiembre pasado, anunció la agencia, aunque no especificó las circunstancias o el número de arrestos en cada jurisdicción.

Pero 42 de las personas arrestadas habían sido liberadas previamente por la policía local a pesar de ser buscando por las autoridades federales, declaró el ICE, incluidos dos hombres arrestados en Yonkers y uno en Mamaroneck que habían sido liberados por la ciudad de Nueva York con cargos pendientes.

“De los arrestados durante estos cinco días, más de la mitad fueron liberados de la custodia local. Eso es más de tres docenas de extranjeros indocumentados con varias condenas o cargos criminales que fueron liberados nuevamente en las comunidades de Nueva York, poniendo aún más en riesgo la seguridad de sus residentes”, señaló Thomas Decker, director de la oficina de campo de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO).

Los detenidos federales son asignados a algunos inmigrantes indocumentados que están encarcelados en casos penales locales, pero luego son elegibles para ser puestos en libertad bajo fianza o porque sus casos están resueltos.

Las jurisdicciones han establecido leyes que dicen que los detenidos solo serán arrestados sin condena si una solicitud federal se acompaña de una orden judicial.

El ICE dijo que un hombre de 32 años arrestado en Yonkers había sido liberado en la ciudad de Nueva York a pesar de una detención.

El hombre no identificado, de Perú, fue acusado de forzar el contacto sexual con una víctima en un autobús y cometer abuso sexual en tercer grado.

Otro arresto en Yonkers fue de un hombre no identificado de 40 años que tiene cargos pendientes de tocar por la fuerza las partes íntimas de otra persona. El hombre supuestamente fue liberado por las autoridades de Nueva York y es de México.

Otro delincuente sexual registrado de 51 años fue detenido en Mamaroneck después de que Nueva York lo liberó, señaló el ICE.

Aproximadamente 10 personas del total fueron deportadas previamente y regresaron a los Estados Unidos, informó el ICE. Pueden enfrentar enjuiciamientos penales federales por entrada ilegal y reingreso después de la remoción.

Aquellos que no enfrentan un enjuiciamiento federal serán procesados ​​administrativamente desde los Estados Unidos.

Las redadas del ICE continuarán, advirtió la agencia.

Se realizaron otros arrestos en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, Long Island, Dutchess, Orange y Ulster. Uno de los arrestos se realizó en el condado de Essex, Nueva Jersey, anunció el ICE.

La agencia también anunció una serie de arrestos en todo el país el mes pasado que incluyeron la ciudad de Nueva York y Westchester.