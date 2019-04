Historias conmovedoras en cena de gala para ayudar a estudiantes indocumentados

STAMFORD.- Con el fin de recaudar fondos y otorgar becas a los estudiantes indocumentados, que buscan cumplir sus metas en la educación superior, la organización Padres de Estudiantes por un Sueño (PS4D), realizó su quinta Cena de Gala Bailable que se llevó a cabo en el Sheraton Stamford Hotel.

De acuerdo con los miembros de PS4D, la organización busca a través de sus becas ayudar a cumplir el sueño de los jóvenes indocumentados.

En la Cena de Gala los asistentes pudieron pasar un buen rato, disfrutar de buena música y bailar en un ambiente de alegría, amistad y camaradería.

La bienvenida estuvo a cargo de las activistas Miriam Matos y Tatiana Mendoza quienes, a nombre de las demás integrantes de la organización, agradecieron a todos los presentes por su presencia, colaboración y continuo apoyo, para que los estudiantes puedan lograr sus metas y proyectos en su educación superior.

A la cena asistieron más de 140 personas.

Historias conmovedoras

Los jóvenes inmigrantes José Díaz y Lorella Praeli relataron su historia y animaron a los estudiantes indocumentados a que nunca dejen de luchar por sus sueños, que nada es imposible y que aun que existan muchas barreras, siempre se pueden superar.

Lorella Praeli, quien es Deputy National Political Director and Director of Immigration Policy and Campaigns de la American Civil Liberties Union (ACLU), declaró que “el logro nuestro como hijos no es posible sin el sueño de la perseverancia de nuestros padres. Mi madre Chela Praeli hizo mis sueños realidad cuando decidió dejar su país, a nuestro Perú y hacer una vida y desarrollar nuevos sueños aquí en los Estados Unidos. Recuerdo que era yo muy niña, tenía dos años de edad, yo tuve un accidente automovilístico, y dio como resultado la amputación de mi piernas derecha”.

La joven agregó que “en ese día mi historia comenzó, Yo me caía mucho y mis padres me decían ‘tú puedes pararte Lorella’, y no permitían que nadie me ayudara porque me dejaron muy claro que yo me tenía que parar yo sola. Mi mama me enseño una canción que decía ‘yo tengo una piernita que se pone y se saca’ y yo me sentía muy cool porque yo decía que tenía una pierna que me la podía poner y sacar y la gente alrededor no tenía ese lujo. Ella me enseño que yo era muy normal, y que yo podía lograr cualquier cosa que me propusiera”.

Por su parte, el joven José Díaz, quien es activista a favor de los inmigrantes, relató que “mucha gente que me ve me dice ‘tienes mucha suerte de estar en esa posición, tienes la oportunidad de ir a la universidad y trabajar, pero me pongo a pensar y no creo que haya sido suerte, sino saber aprovechar las oportunidades y la preparación”.

Díaz agregó que “lo primero en que yo pienso es en mis padres, ellos vinieron aquí a los Estados Unidos para darme a mí y a mi hermano la oportunidad de una mejor vida, una mejor educación y un mejor trabajo. Ellos dejaron todo atrás y sacrificaron tanto para darnos esta oportunidad. Cuando estábamos cruzando el desierto, en un momento casi me iba a quedar, pero tenía que tomar la decisión de seguir o quedarme, pero pensé que no estaba haciendo esto solo por mí mismo, sino por mis padres y tenía que seguir”.

El activista precisó que “cuando ya estábamos en los Estados Unidos, me propuse ir a la universidad y demostrar que los hispanos podemos salir adelante. No hubiera sido posible graduarme de la universidad sin apoyo de otras personas. Las becas me ayudaron mucho, sin embargo, el costo financiero para ir a la universidad era muy alto y me sentí como cuando estaba en el desierto, pero decidí seguir. Padres de Estudiantes por un Sueño (PS4D) me otorgó una beca y fue esa beca la que me dio fuerza para seguir”.

Al evento también asistió el Alcalde David Martin que destacó la labor de Padres de Estudiantes por un Sueño (PS4D) e instó a seguir ayudando a esta noble causa a beneficio de los estudiantes. Martin entregó una proclama a la organización.

La música estuvo a cargo de DJ Xavier.

Padres de Estudiantes por un Sueño, (PS4D) es una organización sin ánimo de lucro creada por madres de Norwalk y Stamford en 2012, enfocadas y preocupadas en el futuro académico de todos los jóvenes de la comunidad inmigrante del estado de Connecticut. La misión de PS4D es proporcionar los medios para inspirar a padres y estudiantes inmigrantes a alcanzar el Sueño Americano a través de la educación superior.