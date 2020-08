Hispano regresa a casa después de estar hospitalizado con COVID-19 durante 4 meses

Estuvo casi tres meses en coma

PORT CHESTER.- Un hombre de esta ciudad está en casa de nuevo después de casi perder su pelea con el coronavirus.

Su batalla representa una tendencia inquietante que muestra que la comunidad hispana se ve afectada de manera desproporcionada por el virus.

El inmigrante César Poroj superó la batalla después de cuatro largos meses de estar en el Hospital de Greenwich, casi tres de ellos en coma.

El hombre de Port Chester está abrazando la vida, a pesar de estar debilitado por su batalla contra el virus.

Declaró que todo comenzó en abril, cuando comenzó a tener dolores en el pecho.

Estaba tan cerca de la muerte que los médicos casi lo desconectaron sin embargo, de manera milagrosa comenzó a recuperarse.

El activista de inmigración, Luis Yumbla, ayudó a la familia de Poroj, quien es originaria de Guatemala.

Lo ayudaron a mantenerlo con vida, allanando el camino para una recuperación milagrosa.

Las barreras del idioma, la falta de seguro médico y de recursos son obstáculos para muchos en la comunidad inmigrante, que se ha visto afectada de manera desproporcionada por el COVID-19.

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), los hispanos representan un tercio de todos los casos de coronavirus, casi el doble de su proporción de la población en general.

Poroj estaba desempleado cuando contrajo el virus y ahora no puede trabajar.

Las facturas médicas se están acumulando, pero manifestó sentirse agradecido de estar vivo.

“La verdad no me di cuenta donde me contagié, mi familia me llevó al hospital, y luego de eso ya no supe más, pasé tres meses en coma y la realidad es que estaba dura mi situación. Le agradezco a mi esposa que nunca me dejó, ellos fueron mi soporte, mi esposa y mis hijos, y en segundo a Luis Marino y Luis Yumbla, ellos me apoyaron al cien y les agradezco de corazón, toda la familia, los seres queridos, amigos”, expresó el inmigrante.

El hispano fue recibido de vuelta a casa por su esposa Irma Ramos, el alcalde Richard Falanka, el concejal Luis Marino, el activista Luis Yumbla, sus amistades y miembros de la comunidad.

PARA SABER

Para ayudar con las facturas médicas de Poroj, el grupo comunitario “Port Chester Solidaridad y Esperanza” y miembros de la comunidad, están organizando un almuerzo para recaudar fondos, que se llevará a cabo el domingo 30 de agosto, a partir de las 12:00 del mediodía, en 22 Grove Street, Port Chester.

El menú incluye Pollo al carbón y parrillada,

Para mayor información, pueden llamar al 914-426-1722, 203-667-3799, 203-438-0942 y al 914-830-6261.