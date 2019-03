Hispana, nueva comisionada del Departamento de Vivienda de CT

NEW HAVEN.- El gobernador Ned Lamont eligió a la nueva cabeza del Departamento de Vivienda de Connecticut y es la Seila Mosquera, quien es la presidenta de Mutual Housing Association of South Central Connecticut, localizada en New Haven.

Ella será la nueva comisionada del Departamento de Vivienda de Connecticut, con un presupuesto que fue recortado por la administración del ex gobernador Dannel Malloy, que en la actualidad es de 160 millones de dólares.

“Si bien se han logrado avances significativos en los últimos años, podemos hacer más en todo el Estado y Selia es la persona adecuada para el trabajo”, declaró el gobernador Lamont.

“Ella tiene décadas de experiencia y entiende cómo los vecindarios que ofrecen una buena calidad de vida son esenciales para las familias de Connecticut y su crecimiento económico’, agregó el funcionario.

Mosquera-Bruno es actualmente también la presidente y directora ejecutiva de NeighborWorks New Horizons, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de viviendas asequibles y de calidad y al apoyo a iniciativas de construcción de comunidades en los condados de New Haven, Fairfield, Hartford y New London. Ella ha trabajado con esta organización desde 1994.

“Me siento honrada de unirme a la administración del gobernador Lamont para convertir nuestra visión compartida de la importancia de las viviendas asequibles, en una realidad. Un lugar seguro, saludable y asequible para llamar hogar es una base para contribuir al crecimiento de nuestro Estado”, expresó Mosquera-Bruno.

La participación de Mosquera-Bruno en el servicio a la comunidad es extensa. Actualmente es miembro de la junta y tesorera de Connecticut Legal Rights, miembro del consejo asesor del Federal Home Loan Bank of Boston, miembro de la junta directiva de la comunidad nacional del Santander Bank, del Comité Directivo de Home Connecticut y miembro del Reaching Home Steering Committee.

Anteriormente, se desempeñó en las juntas de la Connecticut Housing Coalition, la National NeighborWorks Association, y la National Real Estate Development Advisory Council of NeighborWorks America.

Según el informe, desde 2018, ha estado ayudando activamente a Puerto Rico Neighborhood Housing Services, Corp. en los esfuerzos de recuperación después del huracán María.

Mosquera-Bruno tiene una maestría en estudios urbanos de la Southern Connecticut State University, una licenciatura en administración de empresas y completó el programa de becas Achieve Excellence in Community Development en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Ella comenzará a servir como la Comisionada designada el 1 de marzo. Su nominación será enviada a la Asamblea General para su asesoramiento y aprobación.