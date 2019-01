Gobernador visita escuela primaria donde las calificaciones han mejorado

NORWALK.- El gobernador Ned Lamont visitó la Tracey Elementary School, en Camp Street, para aprender más acerca de su proceso único de mejorar las calificaciones de los exámenes.

Lamont visitó la escuela primaria, donde los resultados de los exámenes han aumentado dramáticamente en los últimos tres años.

Los maestros expresaron al Gobernador que los puntajes han mejorado debido a su enfoque de Whole Child, es decir, que los menores reciben la ayuda de consejeros y mentores.

Los miembros del personal expresaron que trabajan uno a uno con los niños como una familia e incluyen a estudiantes con un mentor adulto.

Los profesores también almuerzan con los alumnos y participan en diálogos para conocer de cerca los sentimientos y pensamientos de los niños

Lamont expresó que espera ver a otras escuelas implementar prácticas similares.

La visita del Gobernador fue organizada por la Dalio Foundation de la Tracey Elementary School en Norwalk.

El evento destacó la próxima publicación de un informe de la Aspen Institute National Commission on Social, Emotional, and Academic Development titulado, From a Nation at Risk to a Nation at Hope, que describe los pasos que deben tomar los funcionarios para mejorar la educación pública en los Estados Unidos. También participaron Barbara Dalio, cofundadora y directora de la Dalio Foundation, el alcalde de Norwalk Harry Rilling, además de los administradores escolares y maestros; estudiantes y padres.